Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Этика. О чем забывают журналисты и не только они. К чему это приводит?»

1 марта, 12:00 (мск). Спикер — Елена Упорова
Часто этические нормы воспринимаются, как последний кремовый завиток на верхушке торта. Просто эффектное украшение. Почему это не так? Почему этический кодекс помогает журналисту сохранять достоинство и честь, оставаться настоящим журналистом, защищать свою профессию перед лицом чиновников, суда и собственного начальства. Мы попробуем это понять, разобрать пару-тройку важных кейсов и представить себе этику как щит.
Спикер:
Елена Упорова — независимый продюсер, медиаэксперт, журналист.
Стоимость:
• Бесплатно — для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;
• 950 рублей — для всех.
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