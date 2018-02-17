Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Этика. О чем забывают журналисты и не только они. К чему это приводит?»

Часто этические нормы воспринимаются, как последний кремовый завиток на верхушке торта. Просто эффектное украшение. Почему это не так? Почему этический кодекс помогает журналисту сохранять достоинство и честь, оставаться настоящим журналистом, защищать свою профессию перед лицом чиновников, суда и собственного начальства. Мы попробуем это понять, разобрать пару-тройку важных кейсов и представить себе этику как щит.

Спикер:

Елена Упорова — независимый продюсер, медиаэксперт, журналист.

Стоимость:

• Бесплатно — для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

• 950 рублей — для всех.

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