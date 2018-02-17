Мероприятия

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Этика. О чем забывают журналисты и не только они. К чему это приводит?»

1 марта, 12:00 (мск). Спикер — Елена Упорова

Часто этические нормы воспринимаются, как последний кремовый завиток на верхушке торта. Просто эффектное украшение. Почему это не так? Почему этический кодекс помогает журналисту сохранять достоинство и честь, оставаться настоящим журналистом, защищать свою профессию перед лицом чиновников, суда и собственного начальства. Мы попробуем это понять, разобрать пару-тройку важных кейсов и представить себе этику как щит.

 

Спикер:

Елена Упорова — независимый продюсер, медиаэксперт, журналист.

 

Стоимость:

•   Бесплатно —  для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

•   950 рублей — для всех.

 

Регистрация: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

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от
17 февраля 2018

Фев 17, 2018

Мероприятия

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Этика. О чем забывают журналисты и не только они. К...
1 марта, 12:00 (мск). Спикер — Елена Упорова

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