Просто мимо проходил

Опрос поступивших на журфаки о причинах и стимулах выбора
В этом году «Силамедиа» проводит интенсивный онлайн-практикум по написанию сочинений и эссе для поступающих на журналистику. Пока мы его готовили и проверяли гипотезы, поговорили с журналистами-первокурсниками, абитуриентами и их родителями. Получившаяся картина сильно отличается от общераспространенной «на журфак идут те, кто хочет стать журналистом». Выпускаешься из школы — поступаешь в вуз. Такой шаблон сидит глубоко в головах родителей выпускников. Истории про «год самоопределения», «пошел работать», «лучше в колледж» все еще остаются исключениями, вариантами для тех, «кто не поступил».
Там, где поступление, там всегда ЕГЭ. Не будем в очередной раз ломать копья об эту стену, этого достаточно и без нас. Но и игнорировать влияние госэкзамена тоже не получится. Потому что именно ЕГЭ определяет стратегию поступления: во-первых, выбираем специальность, вуз — сдаем те ЕГЭ, которые нужны. Во-вторых, сдаем те предметы, которые можем сдать хорошо, — выбираем специальность и вуз, куда можно пройти с этими баллами.
Вторая стратегия у абитуриентов журфаков совсем не редкость. То есть школьники не хотели в эту профессию. У них просто получилось поступить на журфак.
МАРГАРИТА:
Я никогда не мечтала стать журналистом, просто подала документы, потому что подходили экзамены. И не заморачивалась про какие-то там вступительные: мне кажется, о них волнуются только те, кто изначально грезит о каком-то вузе и знает его специфику и структуру от и до. Госэкзамены выбирала по принципу «что нравится» и «что лучше знаю»: литература, английский, обществознание, русский. Например, в литературе я была уверена на 90 %, но пролетела: мне попался самый сложный вариант по Москве, а на апелляции меня «заткнули» и не стали слушать. Хотя до этого я выигрывала в олимпиадах и стала призером всероссийского поэтического конкурса.
Ситуация неудивительная. По приказу Минобрнауки от 2014 года абитуриенты обязательно должны сдать ЕГЭ по литературе и дополнительно — по географии, иностранному языку, обществознанию или истории. Требования к дополнительному зависят от университета, но в крупных городах есть любые комбинации этих дисциплин.
Конечно, историй любви к профессии много. Оля начала писать новости для детских сайтов еще в средней школе, затем создала школьную газету и знала, что хочет изучать.
ОЛЯ:
Я с восьмого класса уже четко определилась. Вузы выбирала из многих, документы подавала в пять. Для меня было важно, чтобы у вуза была специализация и признание. Поскольку я училась в Школе юного журналиста, хотела на журфак МГУ, но туда был просто бешеный конкурс. Хотя и готова была хорошо: и в школе ответственно относилась к учебе, и к ЕГЭ начала решать варианты с начала 10-го класса — если решить много, то рука набивается и есть шанс сдать без проблем.
Мотивированные абитуриенты внимательнее относятся и к выбору экзамена, и к подбору вуза. Но даже у них подготовка к ЕГЭ отнимает едва ли не все внимание и время.
ДАНИИЛ:
Журналистика мне была интересна еще с детства: класса с шестого я занимался в молодежной редакции в Знаменске. И после переезда в Волгоград тоже не нашел профессии интересней. Вуз выбрать было не так сложно, самым важным было хорошо написать ЕГЭ. Когда стали известны баллы, я начал выбирать конкретно. К поступлению начал готовиться за год до экзаменов — и это поздно. Начинать нужно минимум за два года до ЕГЭ и готовиться прицельно, прорешивать варианты экзаменов.
Пожалуй, единственное, что может сравниться с ЕГЭ по трудозатратам, — это подготовка портфолио. Многие вузы уже его не требуют, но есть и исключения.
ТАМАРА:
С выбором профессии трудностей не было. Запасных вариантов, кроме журналистики, тоже. Мне нравится эта профессия, определилась с ней во втором полугодии 10-го класса. Вузы выбирала по результатам ЕГЭ — те, в которых хватало баллов на бюджет. Во вступительных не сомневалась, потому что была готова. И портфолио было. В ВГУ, например, оно было обязательным. Причем учитывалось и количество материалов, и качество. Статьи должны были быть заверены печатью и подписью руководителя редакции. Получила я его в «Кантемировском вестнике». Это очень просто: приходишь, говоришь, что нужны публикации для поступления, и тебе выдают задания.
Часто случается, что, определившись с выбором, абитуриент вовлекается в профессиональную сферу.
ДАША:
Отталкиваясь от того, что сдавала литературу, выбирала профессии, сочетавшиеся с ней. Выбрала журналистику. И вот после этого начала с каждым днем загораться все больше и больше.
Сможет ли вуз с классической программой удержать это внимание? По данным вузотеки, в России 153 вуза, которые готовят по специальности 42.03.02 «Журналистика». Это около 10 000 студентов в год. И столько же потенциальных профессионалов. Этого хватит, чтобы обеспечить все направления — от теленовостей и глянца до мессенджер-медиа и стратегии Facebook-коммуникаций. Правда, для этого надо выстроить такую систему, в которой студенты успеют посмотреть на эти направления, потрогать их и получить возможность учиться тому, что подошло больше всего. Сможем?