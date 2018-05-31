Просто мимо проходил

В этом году «Силамедиа» проводит интенсивный онлайн-практикум по написанию сочинений и эссе для поступающих на журналистику. Пока мы его готовили и проверяли гипотезы, поговорили с журналистами-первокурсниками, абитуриентами и их родителями. Получившаяся картина сильно отличается от общераспространенной «на журфак идут те, кто хочет стать журналистом». Выпускаешься из школы — поступаешь в вуз. Такой шаблон сидит глубоко в головах родителей выпускников. Истории про «год самоопределения», «пошел работать», «лучше в колледж» все еще остаются исключениями, вариантами для тех, «кто не поступил».

Там, где поступление, там всегда ЕГЭ. Не будем в очередной раз ломать копья об эту стену, этого достаточно и без нас. Но и игнорировать влияние госэкзамена тоже не получится. Потому что именно ЕГЭ определяет стратегию поступления: во-первых, выбираем специальность, вуз — сдаем те ЕГЭ, которые нужны. Во-вторых, сдаем те предметы, которые можем сдать хорошо, — выбираем специальность и вуз, куда можно пройти с этими баллами.

Вторая стратегия у абитуриентов журфаков совсем не редкость. То есть школьники не хотели в эту профессию. У них просто получилось поступить на журфак.

МАРГАРИТА:

Я никогда не мечтала стать журналистом, просто подала документы, потому что подходили экзамены. И не заморачивалась про какие-то там вступительные: мне кажется, о них волнуются только те, кто изначально грезит о каком-то вузе и знает его специфику и структуру от и до. Госэкзамены выбирала по принципу «что нравится» и «что лучше знаю»: литература, английский, обществознание, русский. Например, в литературе я была уверена на 90 %, но пролетела: мне попался самый сложный вариант по Москве, а на апелляции меня «заткнули» и не стали слушать. Хотя до этого я выигрывала в олимпиадах и стала призером всероссийского поэтического конкурса.

Ситуация неудивительная. По приказу Минобрнауки от 2014 года абитуриенты обязательно должны сдать ЕГЭ по литературе и дополнительно — по географии, иностранному языку, обществознанию или истории. Требования к дополнительному зависят от университета, но в крупных городах есть любые комбинации этих дисциплин.