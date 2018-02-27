В Словакии застрелили журналиста-расследователя

27-летнего Кучака, занимавшийся расследованиями налоговых махинаций, застрелили вместе с его девушкой.

Их тела обнаружили в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава. Трагедия произошла между 22 и 25 февраля.

Правоохранители заявили, что причиной убийства могла стать журналистская деятельность Яна Кучака. Президент Словакии Андрей Киска потребовал незамедлительно расследовать убийство, а премьер-министр Роберт Фицо заявил, что преступление — это беспрецедентное нападение на свободу слова и демократию в Словакии.

Ян Кучак — первый убитый журналист в Словакии за всю историю существования государства. Он работал на издание Aktuality.sk. Кучак известен своими расследованиями в сфере налогового мошенничества. Главными героями его материалов были известные бизнесмены, которые, по данным его расследований, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

В его последней статье, опубликованная 9 февраля, говорится о мошенничестве при строительстве комплекса элитного жилья в Братиславе

Иностранные полицейские уже заявили, что предоставят защиту другим журналистам издания Aktuality.sk, для которого писал Кучак, а правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста