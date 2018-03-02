А еще мы немного торгуем ложками

Новости медиа-бизнеса: BuzzFeed теперь продает поварешки в супермаркетах
Читателем теперь сыт не будешь, рекламы тоже мало. Приходится идти в коммерцию. Одно из самых успешных онлайн-СМИ последнего десятилетия, BuzzFeed, расширяет границы понятия «медиа-бизнес».
Издатель теперь продает в Walmart поварешки, мерные ложки, терки, вилки и еще несколько десятков наименований кухонной утвари по цене от $4,99 до $99 в нарядном цветном исполнении. Для этого направления бизнеса медиа-компания создала собственную дизайнерскую линейку утвари под брендом своей рубрики Tasty (посчитав, видно, что собственное имя BuzzFeed на поварешках будет смотреться странно).
Коммерческая схема выглядит так. Утварь изготавливается профильной фабрикой во Флориде и поставляется в супермаркеты Walmart, который славится своей огромной сетью — 4000 магазинов. Buzzfeed имеет свою долю в цене, которую получает фабрика изготовитель — как считают специалисты, не более 10 %. Walmart тоже вознаграждает Buzzfeed за каждую покупку. Ну, а сам Buzzfeed всячески продвигает подопечный бренд, используя свой весьма внушительный для СМИ трафик. Трем партнерам понадобился год, чтобы оговорить детали и запустить проект.
Бизнес выглядит лишь дополнительным заработком. Однако коммерческий директор Buzzfeed Бен Кауфман заявляет, что продажи поварешек должны по итогам года дать 25 % выручки.
Это не первый опыт побочной торговли кухонной утварью для Buzzfeed. В прошлом году издание начало продавать умную электроплитку, управляемую через интернет. Но главную выручку Buzzfeed дает, конечно, посредничество в электронной коммерции. Когда читатель кликает на название товара на страницах Buzzfeed или переходит по ссылкам и покупает что-то у ритейлеров, изданию идет копеечка.
Запуск побочного бизнеса для Buzzfeed оказался очень своевременным. Несмотря на взрывной успех в нулевые, к концу 2010-х BuzzFeed, даже будучи среди лидеров, начал испытывать общие для всех СМИ проблемы. Реклама уходит на интернет-платформы вроде Google и Facebook, читатель мигрирует туда же, да и во все прочие стороны — контента везде много и даром. В 2017 году, как уже писал ЖУРНАЛИСТ, BuzzFeed впервые получил выручку примерно на 20 % ниже прогноза.
Продажа чего-нибудь, помимо собственно медиа-продукта (контента, рекламы, аудитории), становится для СМИ все более распространенным решением. New York Times продает наборы ингредиентов для приготовления еды по рецептам своего кулинарного приложения. Британское подразделение Hearst продает лицензии — право ставить свои бренды на различные товары. Так, бренд журнала House Beautiful ставят на ковры, а Men's Health — на тренажеры. А еще бренд Men's Health стоит на чипсах из сушеной говядины; причем журнал следит, чтобы в той говядине было правильное количество протеинов.
Самые известный пример продажи сопутствующих услуг под медийным брендом — это, конечно, медиа-империя Playboy. Дошло до того, что главным в бизнесе Playboy будет теперь уже не журнал, а индустрия развлечений и лицензирование продуктов. Новые владельцы, выкупив последний пакет у наследников основателя Хью Хефнера, подумывают о закрытии бумажной версии культового журнала, во многом определившего поп-культуру 20 века.
Такова, вероятно, судьба печатных СМИ. Начав с журналистики и формирования взглядов, СМИ переходят к продаже чего-то другого. Они еще умеют привлекать публику, но публика уже за это не платит. Значит, надо пытаться брать деньги за что-то еще или с кого-то еще.