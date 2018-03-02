А еще мы немного торгуем ложками

Читателем теперь сыт не будешь, рекламы тоже мало. Приходится идти в коммерцию. Одно из самых успешных онлайн-СМИ последнего десятилетия, BuzzFeed, расширяет границы понятия «медиа-бизнес».

Издатель теперь продает в Walmart поварешки, мерные ложки, терки, вилки и еще несколько десятков наименований кухонной утвари по цене от $4,99 до $99 в нарядном цветном исполнении. Для этого направления бизнеса медиа-компания создала собственную дизайнерскую линейку утвари под брендом своей рубрики Tasty (посчитав, видно, что собственное имя BuzzFeed на поварешках будет смотреться странно).

Коммерческая схема выглядит так. Утварь изготавливается профильной фабрикой во Флориде и поставляется в супермаркеты Walmart, который славится своей огромной сетью — 4000 магазинов. Buzzfeed имеет свою долю в цене, которую получает фабрика изготовитель — как считают специалисты, не более 10 %. Walmart тоже вознаграждает Buzzfeed за каждую покупку. Ну, а сам Buzzfeed всячески продвигает подопечный бренд, используя свой весьма внушительный для СМИ трафик. Трем партнерам понадобился год, чтобы оговорить детали и запустить проект.

Бизнес выглядит лишь дополнительным заработком. Однако коммерческий директор Buzzfeed Бен Кауфман заявляет, что продажи поварешек должны по итогам года дать 25 % выручки.

Это не первый опыт побочной торговли кухонной утварью для Buzzfeed. В прошлом году издание начало продавать умную электроплитку, управляемую через интернет. Но главную выручку Buzzfeed дает, конечно, посредничество в электронной коммерции. Когда читатель кликает на название товара на страницах Buzzfeed или переходит по ссылкам и покупает что-то у ритейлеров, изданию идет копеечка.