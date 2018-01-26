Подписной трюк: умопомрачительная скидка для отказников

Подписной отдел издательства Tronc, куда входят Los Angeles Times и еще девять газет, предлагает цифровым подписчикам, которые решили прекратить подписку, сохранить ее за 2 цента в неделю. Это один доллар четыре цента в год. Цена настолько символическая, что многие отказники, будучи шокированы, соглашаются. Для сравнения — обычная подписная цена составляет $1,99 в неделю.

Невероятным дискаунтом уже воспользовались около 5% подписчиков, которые хотели было уйти да, остались. Это 13 тысяч человек из подписной базы в 250 тысяч на все издания Tronc. На внутреннем слэнге спецакция называется Save the Stop, «Удержи отказника».

По свидетельству Марка Кэмпбела, вице-президента по маркетингу в лос-анджелесском офисе Tronc, отказники всегда представляли для отдела подписки и проблему, и возможность одновременно. Любой, кто был подписчиком, уже все-таки более «горячий клиент», чем просто получатель рассылок. С другой стороны, если подписка уже отменена, заполучить такого читателя обратно в подписчики очень сложно. Поэтому крайне важно схватить его и удержать именно в момент отказа от подписки.

Благодаря такой радикальной мере, треть отказников действительно удается удерживать. До того, как отказникам стали предлагать двухцентовую подписку, удавалось уговорить остаться лишь 10%.