Подписной трюк: умопомрачительная скидка для отказников

Удержать подписчика любой ценой решила Los Angeles Times. Хоть бы и за два цента
Подписной отдел издательства Tronc, куда входят Los Angeles Times и еще девять газет, предлагает цифровым подписчикам, которые решили прекратить подписку, сохранить ее за 2 цента в неделю. Это один доллар четыре цента в год. Цена настолько символическая, что многие отказники, будучи шокированы, соглашаются. Для сравнения — обычная подписная цена составляет $1,99 в неделю.
Невероятным дискаунтом уже воспользовались около 5% подписчиков, которые хотели было уйти да, остались. Это 13 тысяч человек из подписной базы в 250 тысяч на все издания Tronc. На внутреннем слэнге спецакция называется Save the Stop, «Удержи отказника».
По свидетельству Марка Кэмпбела, вице-президента по маркетингу в лос-анджелесском офисе Tronc, отказники всегда представляли для отдела подписки и проблему, и возможность одновременно. Любой, кто был подписчиком, уже все-таки более «горячий клиент», чем просто получатель рассылок. С другой стороны, если подписка уже отменена, заполучить такого читателя обратно в подписчики очень сложно. Поэтому крайне важно схватить его и удержать именно в момент отказа от подписки.
Благодаря такой радикальной мере, треть отказников действительно удается удерживать. До того, как отказникам стали предлагать двухцентовую подписку, удавалось уговорить остаться лишь 10%.
Интересно, что невероятная скидка действует лишь один раз. Когда приходит время переподписаться, включается обычная цена. Поскольку эта скидка предложена лишь чуть более года назад, еще нет заметной статистики, сколько скидочников осталось после того, как для них стали действовать обычные цены. По тем небольшим данным, что уже собраны, около половины скидочников переподписывается потом по обычной цене.
Невероятный дискаунт для отказников, а также обычный дискаунт для новых подписчиков (первые 10 недель бесплатно), конечно, снижают уровень потенциальных доходов. С другой стороны, и этих доходов не было бы, если бы не специальные меры по привлечению и удержанию.
Однако Los Angeles Times в числе немногих американскх газет наслаждается эффектом Trump bump — ростом числа подписчиков, напуганных fake news и победой Трампа. Так что количественный рост подписчиков компенсирует выпадение доходов из-за сумасшедших скидок. Количество подписчиков за год выросло на 95%, так что даже при скидках доходы от подписки выросли на 70% за год.
У Tronc есть дополнительный мотив удерживать подписчиков любой ценой. Недавно компания купила созданную в Washington Post новую издательскую систему Arc, которая совершенствует и ускоряет работу редакции, улучшая в том числе возможности журналистов по взаимодействию с читателями. Издательство хочет, чтобы как можно больше подписчиков подзадержалось и увидело возможности новой системы. Расчет делается на то, что им понравится и они останутся верными подписчиками.
Написавший в Poynter о невероятной скидке Рик Эдмонд, конечно, прорекламировал успехи Los Angeles Times, но и подложил изданию небольшую свинью. Он намекает, что если цифровой подписчик прямо сейчас отменит подписку, то получит это самое предложение — годовая подписка всего за один доллар. То есть сэкономит почти $100 в год. И на эту же сумму нанесет изданию ущерб.