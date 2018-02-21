Рособрнадзор приостановил действие лицензии МИТРО

В результате проверки Рособрнадзора было приостановлено действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО).

«Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее летом прошлого года Рособрнадзор лишил МИТРО государственной аккредитации. Решение было принято по результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении ранее выявленных несоответствий государственным образовательным стандартам. Тогда в МИТРО назвали это временным явлением.

МИТРО — негосударственное высшее учебное заведение, которое занималось подготовкой специалистов в области телевидения, радио, кино и рекламного бизнеса.