Литературный еженедельник бьет подписные рекорды

Литературное приложение к Times стало самым быстрорастущим СМИ в Великобритании по подписке
The Times Literary Supplement, литературное еженедельное приложение к старейшей британской газете The Times, набрало 38 545 подписчиков. Рост подписки за год составил 20%. Для сравнения: на втором и третьем месте среди еженедельников в Великобритании идут Amateur Photographer (для любителей фотографии) и Spectator (политическое обозрение), подписка на которые выросла на 11% и 7%.
The Times Literary Supplement — старейшее литературное обозрение в Англии. Еженедельник издается с 1902 года. Нынешний всплеск подписки позволил журналу восстановить уровень подписки 1980-го года, то есть вернуться на 40 лет назад, в золотой век прессы.
Строго говоря, The Times Literary Supplement — не совсем литературное обозрение. Содержание журнала не ограничивается литературной критикой. Это, скорее, СМИ о культуре. В журнале есть рубрики, посвященные философии, истории, мемуарам, cultural studies, персоналиям и разным модным темам. На российском рынке аналогом, видимо, можно назвать Colta, хотя Colta не издается в бумаге.
В чем секрет успеха? В редакции утверждают, что читатели хотят «медленной культуры» на фоне цифровой революции. «Я убежден что в эпоху мимолетной и поверхностной цифровой чепухи должна расти контр-культура, в которой читатели ценят экспертизу, внимательность и длинное чтение, — говорит главный редактор Literary Supplement Стиг Эйбил. — И для нас честь быть частью этой контр-культуры».
Существуют и более прозаичные объяснения подписного скачка. В прошлом году еженедельник раздал бесплатно 40 тысяч копий на литературном фестивале в Челтинхеме. Кроме того, была организована компания по стимулированию ритейлеров, чтобы они выкладывали журнал поактивнее и на виду.
На таком подписном масштабе нарастить 6-8 тысяч подписок вполне реально с помощью обычных, но добротных маркетинговых усилий. Но, конечно, контент тоже важен: важно продвигать миф о «медленной культуре» и всячески продавать себя читателям под этим соусом.
Журнал повторит акции, приведшие к успеху. В марте редакция и вся прогрессивная литературная общественность будет праздновать 6000-й номер. The Times Literary Supplement снова будет раздавать номера на всех мероприятиях.