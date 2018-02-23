Литературный еженедельник бьет подписные рекорды

The Times Literary Supplement, литературное еженедельное приложение к старейшей британской газете The Times, набрало 38 545 подписчиков. Рост подписки за год составил 20%. Для сравнения: на втором и третьем месте среди еженедельников в Великобритании идут Amateur Photographer (для любителей фотографии) и Spectator (политическое обозрение), подписка на которые выросла на 11% и 7%.

The Times Literary Supplement — старейшее литературное обозрение в Англии. Еженедельник издается с 1902 года. Нынешний всплеск подписки позволил журналу восстановить уровень подписки 1980-го года, то есть вернуться на 40 лет назад, в золотой век прессы.

Строго говоря, The Times Literary Supplement — не совсем литературное обозрение. Содержание журнала не ограничивается литературной критикой. Это, скорее, СМИ о культуре. В журнале есть рубрики, посвященные философии, истории, мемуарам, cultural studies, персоналиям и разным модным темам. На российском рынке аналогом, видимо, можно назвать Colta, хотя Colta не издается в бумаге.