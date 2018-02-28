Издание «добрых новостей» закрылось из-за новых алгоритмов Facebook

Американский медиапроект LittleThings, который специализировался на «добрых» новостях и полезных советах для дома, закрылся из-за резкого падения посещаемости. Об этом пишет Business Insider.

Глава проекта Джо Спайсер заявил, что в падении виноваты изменения в алгоритмах новостной ленты Facebook. Соцсеть теперь показывает пользователям больше сообщений от друзей и родственников, а не от изданий, которые выпускают контент для пассивного потребления — из-за этого органический трафик LittleThings упал на 75 %.

Джо Спайсер

Изменение алгоритмов Facebook привело к беспрецедентному падению трафика. Мы оказались в ужасном положении. Компании, которые хотели купить LittleThings, испугались и вышли из переговоров — это привело к тому, что мы остались в долгах перед банками и теперь вынуждены подвести итог нашей невероятной истории.

Сообщество LittleThings в Facebook насчитывает более 12 млн подписчиков, ролики компании набирали миллионы просмотров. В 2016 году Спайсер считал, что соцсеть продолжит поддерживать СМИ, так как нуждается в их контенте. Сейчас близкий к LittleThings источник Business Insider назвал действия Facebook «уничтожением миров».

Проект LittleThings появился в 2014 году. Изначально он был предназначен для поддержки интернет-магазина, однако в 2015 году компания привлекла дополнительные средства и решила профессионально заняться производством видео и другого контента.

В начале 2018 года Марк Цукерберг объявил о глобальном изменении алгоритмов Facebook — теперь приоритет в новостной ленте должен отдаваться записям друзей и родственников пользователя, а не брендам и СМИ. По его словам, пассивное потребление видео и статей только мешает общению людей, которое должно быть основной целью соцсети. Он также предупредил инвесторов, что изменения могут привести к тому, что люди станут проводить меньше времени в Facebook.

Источник: vc.ru