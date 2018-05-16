Сделано в Китае

Два с половиной года, прошедших после покупки гонконгской газеты South China Morning Post гигантом интернет-торговли Alibaba Group, созвучной приобретению The Washington Post Джеффом Безосом, стали серьезным аргументом в пользу утвердительного ответа на вопрос, способна ли технологическая компания успешно перестроить бизнес-модель новостного издательства.

Первое заявление о приобретении англоязычного влиятельного гонконгского издания со 113-летней (на тот момент) историей, которое в конце 2015 года сделал Джо Цай, исполнительный вице-президент Alibaba, обнадеживало: «Некоторые говорят, что газетная отрасль клонится к закату. Не согласны, мы считаем ее возможностью использовать наши технологические знания, опыт и цифровые активы для распространения новостей так, как этого никто раньше не делал».

Однако в том же заявлении Цай неожиданно отметил, что первым стратегическим решением Alibaba в качестве будущего владельца South China Morning Post будет отмена платного доступа. В то время как новостные издатели во всем мире признали, что цифровая журналистика не может существовать без доходов от читателей, отмена пэйвола в одном из немногих успешных азиатских медиапроектов большинству показалась шагом скорее нелогичным, чем радикально новаторским.

С другой стороны, назначение Гэри Лю новым генеральным директором SCMP в январе 2017 года было немедленно воспринято как недвусмысленный знак обновления в отрасли, которая все еще отстает в области цифровой трансформации и с трудом привлекает талантливую молодежь. Бывший топ-менеджер Spotify, уроженец Калифорнии и выпускник Гарварда, Лю занимал пост генерального директора нью-йоркского новостного агрегатора Digg и превратил его в ведущую отраслевую платформу обнаружения и показа контента и пользуется в цифровом мире репутацией новатора и законодателя мод.

Но Лю — не просто мастер высоких технологий, а, как это ни удивительно, в первую очередь человек, страстно увлеченный СМИ.