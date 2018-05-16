Сделано в Китае

Способна ли технологическая компания успешно перестроить бизнес-модель новостного медиа
Два с половиной года, прошедших после покупки гонконгской газеты South China Morning Post гигантом интернет-торговли Alibaba Group, созвучной приобретению The Washington Post Джеффом Безосом, стали серьезным аргументом в пользу утвердительного ответа на вопрос, способна ли технологическая компания успешно перестроить бизнес-модель новостного издательства.
Первое заявление о приобретении англоязычного влиятельного гонконгского издания со 113-летней (на тот момент) историей, которое в конце 2015 года сделал Джо Цай, исполнительный вице-президент Alibaba, обнадеживало: «Некоторые говорят, что газетная отрасль клонится к закату. Не согласны, мы считаем ее возможностью использовать наши технологические знания, опыт и цифровые активы для распространения новостей так, как этого никто раньше не делал».
Однако в том же заявлении Цай неожиданно отметил, что первым стратегическим решением Alibaba в качестве будущего владельца South China Morning Post будет отмена платного доступа. В то время как новостные издатели во всем мире признали, что цифровая журналистика не может существовать без доходов от читателей, отмена пэйвола в одном из немногих успешных азиатских медиапроектов большинству показалась шагом скорее нелогичным, чем радикально новаторским.
С другой стороны, назначение Гэри Лю новым генеральным директором SCMP в январе 2017 года было немедленно воспринято как недвусмысленный знак обновления в отрасли, которая все еще отстает в области цифровой трансформации и с трудом привлекает талантливую молодежь. Бывший топ-менеджер Spotify, уроженец Калифорнии и выпускник Гарварда, Лю занимал пост генерального директора нью-йоркского новостного агрегатора Digg и превратил его в ведущую отраслевую платформу обнаружения и показа контента и пользуется в цифровом мире репутацией новатора и законодателя мод.
Но Лю — не просто мастер высоких технологий, а, как это ни удивительно, в первую очередь человек, страстно увлеченный СМИ.
Гэри Лю:
Я совсем не случайно попал в новостную индустрию, — говорит он. — Хотя и не планировал, но вся моя карьера была связана с медийными технологиями. В последние 11 лет я работал в области создания, распространения и монетизации медиа.
ЖУРНАЛИСТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ
Отвечая на вопрос, что для SCMP означает переход в собственность такой технологической компании, как Alibaba, Лю прежде всего обращается к вопросу редакционной независимости газеты.
«Мы на самом деле работаем независимо от Alibaba Group, — подчеркивает он. — Мы не подчиняемся медийному подразделению Alibaba, и это было сделано намеренно, потому что самостоятельность нашей редакции крайне важна не только для нас, само собой, но и для владельцев. И структура управления построена таким образом, что позволяет подобное автономное существование».
Генеральный директор SCMP подчиняется правлению, в которое, естественно, входят топ-менеджеры Alibaba, но, кроме того, еще и другие независимые участники. Действительно ли такая структура управления эффективно гарантирует отсутствие какого-либо давления со стороны владельцев на редакцию Post — это, конечно, тема для споров в довольно напряженном политическом климате, царящем в Гонконге. Но верность нового гендиректора SCMP ценностям независимой журналистики и приверженность их защите представляются совершенно искренними. «Я совершенно убежден, и уже очень давно, что неприкосновенность новостной индустрии действительно очень важна для поддержания мира и процветания во всем мире, а также для просвещения многих поколений», — заявляет Гэри Лю.
То, что SCMP и ее материнская компания четко отделены друг от друга в сфере управления, означает, что в операционной сфере они почти не интегрированы. Однако их технологии данных и контента размещаются в облаке Ali Cloud. «Нам необходимо размещаться в облачном сервисе, так что, по сути, у нас есть выбор только между AWS и Ali Cloud. Ali Cloud для нас значительно дешевле, а также легче масштабируется», — поясняет Лю.
BIG DATA. AI. FUTURE
Еще две технологические области, в которых SCMP планирует опираться на опыт и знания Alibaba, — это большие данные (Big Data) и искусственный интеллект (AI). «Здесь, в Азии, они заметно опередили всех остальных игроков, кроме, может быть, Baidu, — констатирует Лю. — И они, конечно, намного опередили нас. Не имеет смысла пытаться самостоятельно разрабатывать то, что в Alibaba уже, скорее всего, сделали».
Очевидно, что Big Data и AI находятся в центре идущей в SCMP цифровой трансформации. Лю предпочитает рассматривать вопрос о данных в трех аспектах: «Во-первых, они помогают точнее и эффективнее управлять компанией. Во-вторых, они улучшают пользовательский опыт наших читателей, так как делают умнее наши продукты. В-третьих, они вносят вклад в будущее искусственного интеллекта».
Об искусственном интеллекте генеральный директор SCMP говорит так:
«Основным фактором «четвертой промышленной революции» в понимании Клауса Шваба, основателя Всемирного экономического форума, является искусственный интеллект. AI изменит практически все отрасли до единой и все рабочие места, включая наши. Когда мы в SCMP думаем об AI, мы планируем две вещи: NLP (обработку естественного языка) и NLG (генерацию текстов на естественных языках).
NLP даст пользователям возможность обнаруживать и потреблять новостной контент SCMP множеством новых способов, например, через умные колонки (Google Home, Amazon Echo), а нам поможет лучше понимать настроения в мире благодаря анализу контента. NLG позволит ввести «аутсорсинг» создания типовых новостей (например, о биржевых индексах, финансовых результатах, спортивных результатах и т. п.) машинами, которые куда быстрее и аккуратнее нас. А это позволит нашим журналистам, бесконечно более ценным, чем машины, и представляющим собой ограниченный ресурс, сосредоточиться на содержательной и важной журналистике: на расследованиях, на углубленном раскрытии тем, которые повышают осмысление и понимание».
ПЭЙВОЛ: ПРОЩАЙ ИЛИ ДО СВИДАНИЯ?
Что касается платного доступа, Лю не скрывает: снос пэйвола тесно связан с амбициозным намерением SCMP превратиться в глобальное новостное СМИ.
«Наша миссия — вести разговор о Китае на глобальном уровне, — говорит он. — Мы считаем, что миру необходимо лучше понять Китай и, что еще важнее, какое значение имеет подъем Китая для остального мира. Когда я говорю «понять Китай», я не имею в виду «увидеть его положительные стороны». Я подразумеваю «увидеть все стороны Китая». Я буду активно защищать наличие у нас сильного и объективного освещения, как хорошего, так и плохого. У нас есть все оттенки и нюансы. И это означает, что мы как СМИ должны из влиятельной гонконгской газеты превратиться в СМИ, которое всесторонне освещает страну для всего остального мира».
Лю отмечает, что отказ от пэйвола привел к резкому росту зарубежного трафика, а общий трафик среди уже активных пользователей за последний год вырос более чем вдвое.
При этом он не исключает, что SCMP в будущем снова введет какие- то формы платной подписки, после того как утвердится на международной арене: «Убежден, что потребители должны платить за повышенное качество новостного продукта, за вдумчивую и объективную журналистику. Поскольку ее создание слишком дорого стоит, она должна иметь определенную ценность».
Он также убежден, что цифровой рекламы недостаточно для поддержания новостного издательского бизнеса. Поэтому бесплатный продукт, который монетизируется только за счет рекламы, нежизнеспособен. Из чего следует, что подписка является важной частью новостной индустрии в долгосрочной перспективе.
МОМЕНТ ИСТИНЫ
Стратегия цифровой трансформации SCMP опирается на три пункта, которые Лю кратко формулирует так: «Во-первых, сильно верить в себя и в свою задачу. Во-вторых, создавать новые продукты — правильный контент в правильной упаковке и с правильным каналом распространения. И в-третьих, выводить и продвигать эти продукты на новые рынки». При этом, говоря о ключевых рынках в краткосрочной перспективе, он называет США и Юго-Восточную Азию.
Для достижения этих целей, по мнению генерального директора SCMP, сегодня открылась масса возможностей: «Мы переживаем момент, когда внезапно совпали три вещи. Сейчас руководители всех крупных СМИ понимают цифровую среду, очевидным образом верят в нее и больше не цепляются за прошлое. Второй важный момент касается платформ, которые осознали свою ответственность. Facebook заявляет об этом наиболее открыто. Мы знаем также, что Google понимает свою ответственность и очень активно занялся этим вопросом. И третий элемент — это наши читатели. Они стали понимать, что их способ потребления надевает на них шоры, и начали искать качественную журналистику, объективную и достоверную, и все чаще готовы за нее платить».
В этом контексте, убежден Лю, лидеры СМИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны договариваться и сотрудничать друг с другом, с тем чтобы выработать общее понимание того, как работает цифровой мир и как в этом новом цифровом мире должны функционировать СМИ.
«Я хочу, чтобы мы пришли к коллективному соглашению о том, что означают изменения поведения потребителей и платформ для всей отрасли, — говорит Лю. — Если мы отступим и позволим платформам решать за нас, что нам делать, это станет повторением прошлых ошибок. Теперь СМИ должны стать активными участниками процесса, воспользовавшись преимуществами данного периода».
Материал подготовлен WAN‑IFRA и Союзом издателей «ГИПП»
SOUTH CHINA MORNING POST (Гонконг) — один из крупнейших газетно-журнальных издательских домов Азии. Одноименная флагманская газета выходит с 6 ноября 1903 года. Тираж одного выпуска — около 100 тысяч экземпляров.
Сайт: scmp.com