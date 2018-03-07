Мартовский номер ЖУРНАЛИСТА уже можно прочитать в цифровом виде

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна для членов Клуба Журналиста.

Главная тема мартовского номера — кризис идей в работе редакции, а вернее, рецепты выхода из него. Наши коллеги делятся личным опытом преодоления кризисных ситуаций в новом номере ЖУРНАЛИСТА.

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Читайте в свежем номере:

ДА УБУДЕТ СИЛА ТВОЯ. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу интернет-журнала «7x7», который оспаривает штрафы и предупреждение Роскомнадзора за публикацию в авторском блоге видеороликов с YouTube, содержащих ненормативную лексику. Редакция сайта считает, что наказание несоразмерно нарушению, а надзорное ведомство могло выбрать другую меру воздействия, например, попросить удалить ролики. При положительном решении у редакций СМИ не только в России, но и во всех странах, входящих в Совет Европы, появятся дополнительные меры защиты в таких случаях.

ЗАКОНЫ ВИРАЛЬНОСТИ. Что делает тот или иной материал вирусным? Почему мы спешим поделиться роликом про чихающую панду и почти не интересуемся лонгридами про квантовую биофизику? Над этими вопросами ломают головы тысячи специалистов — и лишь единицам удается найти сколько-нибудь работающую формулу. У каждого издания есть редакционная политика и вектор развития, но в эру диктата социальных сетей приходится думать не только над соответствием контента правилам редакции, но и над тем, будет ли он распространяться на других платформах. Предложенная BuzzFeed «культурная картография» — прекрасный способ увязать большие данные и антропологию и сделать еще один шаг к созданию максимально релевантного контента.

ГУТЕНБЕРГ ЖИВ! Непреложный факт: принт по-прежнему остается важнейшей деталью «медиаконструктора» при формировании издательской бизнес-модели. Зачем сегодня успешному нишевому b2b-проекту нужны бумажные продукты, рассказывают директор по маркетингу AdIndex Таша Эшназарова и главный редактор AdIndex Print Edition Инна Смирнова.

ЭПОХА ТВОРЧЕСКОГО ЗАСТОЯ. Кажется, идеи иссякли… Что делать? Не переживайте, это случается практически с каждым творческим человеком. И с каждой, даже самой энергичной, редакцией. Мир вокруг становится неинтересным, герои публикаций — банальными, речи публичных фигур — предсказуемыми, события, которые случаются в городе — сто раз виденными. Чтобы справляться с подобными кризисами, редакции нужно для начала научиться диагностировать причины «творческого недомогания», а затем собрать свою «аптечку скорой креативной помощи». Как это сделать? Читайте материал Оксаны Силатьевой.

РАССЛЕДОВАНИЕ НОН-СТОП. Поиск информации в открытом доступе может принести журналисту много пользы: от ценного информационного повода до богатых бэкграундов для материалов. Навыки работы с сайтами госзакупок, банкротств и другими общедоступными источниками данных полезны не только для профессиональной журналистской деятельности, но вполне сгодятся и в частной жизни.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ СТОЛП. Британская Telegraph Media Group стоит на пороге, возможно, самых радикальных перемен в своей более чем полуторавековой истории. Последние годы газета живет в атмосфере кризиса, который сопровождается кадровой чехардой, падением продаж тиражей, значительным старением аудитории. Владельцы издания пригласили на роль спасателя Ника Хью — профессионала в области интернет-бизнеса, который никогда не занимался издательской деятельностью.

«ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ РОССИЯН – ГИБЛАЯ ЗАДАЧА». Может ли троллинг стать главным творческим методом крупного федерального издания? Должны ли современные журналисты сами создавать информационные поводы для своих материалов? Об этом мы поговорили с Владимиром Тодоровым, главным редактором lenta.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИИ БЕЗ РИСКА. Закон вот уже одиннадцать лет позволяет защищать гражданам свое изображение. Большинство судебных дел об охране изображения заканчивается не в пользу редакций СМИ. Получение письменного разрешения выглядит непростой задачей для журналиста или фотокорреспондента, а иногда отпугивает самих граждан. Поэтому редакции часто идут на риск и не спрашивают согласия героев на использование их изображений. Светлана Кузеванова на примере анализа фотографий из районных газет разбирается, так ли сложны правила публикации изображений людей.

ГДЕ КНОПКА «ШЕДЕВР». Поиски кнопки «шедевр» на фотокамере не дают покоя многим поколениям молодых фотографов. С опытом приходит понимание, что эта кнопка — в твоей голове.

Фотография полна мифов и легенд, особенно про технику. В давние времена все искали таинственный рецепт наилучшего проявителя, способного выжать из пленки всё, сейчас святой Грааль ищут в многопиксельных матрицах. Гонка мегапикселей способна вскружить голову любому… Вернуться с небес на землю поможет «Школа фотожурналистики» и ее ведущий Юрий Трубиков.

ОШИБКАМ ХОЧЕТСЯ СТАТЬ НОРМОЙ. ЖУРНАЛИСТ открывает новую рубрику «Стилистический практикум». Это разговор коллег об особенностях развития русского языка, стилистических и грамматических тонкостях, типичных ошибках и тенденциях. Мы будем обсуждать, анализировать и делиться опытом, разбирать тексты наших коллег, совершенствовать собственные навыки. Присоединяйтесь!

АВЕ, АРКАДИЙ! Смешное уже не страшно. Сделать вождя смешным — привилегия фельетониста. Фельетон может принимать самые разнообразные формы, но хороший фельетон нельзя написать, сохраняя олимпийское спокойствие. Фельетонист всегда пристрастен, даже если его отношение к сторонам описываемого конфликта определяется классической формулой «Чума на оба ваши дома». А вот дара предвидения от рядового фельетониста требовать излишне.

КРОМЕ ТОГО — традиционная хроника беззакония от Бориса Тимошенко, исследования аудитории ведущими мировыми СМИ, обзор основных тенденций печатного рынка, размышления о том, как создавать хорошую газету при мизерных бюджетах и прочих невеселых современных реалиях региональных СМИ, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина и многое другое.

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Иллюстрация: Екатерина Балеевская