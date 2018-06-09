The Wall Street Journal возглавит новый редактор

Газета The Wall Street Journal объявила во вторник о назначении Мэтта Мюррея своим главным редактором. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в электронной версии издания:

Мюррей сменит на этом посту Джерарда Бейкера, стоявшего во главе масштабных изменений в этой новостной организации в течение пяти с половиной лет в то время, как она столкнулась с упадком бизнеса печатной рекламы и расцветом цифровой журналистики.

Мэтт Мюррей работал в The Wall Street Journal более 20 лет. Он сменил несколько редакторских постов и в настоящее время занимает пост выпускающего редактора. Мюррей приступит к своим новым обязанностям с 11 июня. а Бейкер займет в свою очередь должность редактора-консультанта. В его обязанности будет входить организация конференций и официальных мероприятий издания.

Мэтт Мюррей:

Я хочу продолжать расширять наш [информационный] охват и доминирование в тех ключевых новостных сферах, где мы преуспели — корпоративные, финансовые и экономические новости. Мы достигли значительного прогресса в цифровом формате за последние 18 месяцев, и нам предстоит еще много сделать, чтобы The Wall Street Journal продолжала быть лидирующим новостным изданием в мире.

Бейкер занимал пост главного редактора с марта 2013 года. Газета сообщает, что многие ее сотрудники выступали против него, заявляя, что при его руководстве издание слишком мало критикует президента США Дональда Трампа. Другие полагали, что такой подход является более взвешенным и честным.

The Wall Street Journal — ежедневная деловая газета, которая издается в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company. Издание было основано в 1889 году и является одной из самых крупных и влиятельных американских газет.