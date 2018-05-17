XVIII областной фестиваль районной прессы «Майские звезды» начнется в Ржеве 17 мая

В течение двух дней руководители и журналисты местных газет будут делиться друг с другом опытом работы и обсуждать вопросы развития средств массовой информации.

Фестиваль проходит в Тверском регионе ежегодно, начиная с 2001 года. В рамках его программы проводятся обучающие семинары и мастер-­классы, работают курсы повышения квалификации сотрудников СМИ. Представители отрасли будут обсуждать конкурентоспособный контент и продаваемые тексты, нативную рекламу, взаимодействие редакции и дирекции, инфографику и визуализацию, дизайн и верстку спецпроектов. В дискуссионной площадке «Повышение качества жизни населения через комплексное развитие территорий» примет участие губернатор Игорь Руденя.

Специальными гостями будут ответственный секретарь газеты «Союзное вече» Антон Пикус, главный редактор ИД «МР­-Пресса» Алексей Синельников, главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и другие. Участники фестиваля побывают на экскурсии «Дорогой славы» и посадят липы по периметру Памятника уничтоженным в годы Великой Отечественной войны деревням. На торжественной церемонии открытия фестиваля свои награды получат победители творческого конкурса районных печатных СМИ.