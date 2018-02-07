Назвался груздем — полезай в прорубь

Как СМИ освещают предвыборную кампанию
Так случилось, что пляски полуголых ульяновских курсантов в январе оказались для наших СМИ интереснее, чем предвыборная кампания. Но президентские выборы никто не отменял, и надо все-таки отрабатывать тему. Журналистам тяжело — скандалов нет, рейтинги, а потому и результат, всем известны, приходится выкручиваться. Гонка кандидатов обещала быть томной, да коммунисты неожиданно для всех (и для себя) выдвинули новую фигуру. СМИ возбудились.
Тезис «а кто, кроме Путина» приучил аудиторию к тому, что в России нет грамотных управленцев, которые бы могли похвастаться успешными проектами и использовать свой опыт на главном посту страны. Многие наши депутаты, министры и губернаторы настолько блеклые и скучные, что к этому привыкаешь. Но в начале 2018 года мы узнали, что у нас много претендентов на должность президента. СМИ бравировали цифрой в 19 человек, однако широкой общественности представили лишь пятерку.
Владимиру Путину сложнее, чем другим, потому как по должности положено часто мелькать в новостях. Телезритель не может разобраться: когда про Путина говорят как про президента, а когда как про кандидата в президенты. Вот, к примеру, в какой из своих ипостасей он на Крещение в прорубь полез? Этой водной процедуре (кстати, отнюдь не канонической с точки зрения христианского вероучения — это скорее восходящая к язычеству молодецкая забава) федеральные телеканалы уделили долгие минуты, сложившиеся в часы. Казалось бы, в сюжетах всем кандидатам должно быть отведено равное время. Но мы за эти годы так привыкли к неравенству в этом плане, что даже уже не удивляемся. Вошло в привычку. Стандарт представления двух разных точек зрения давно ушел из профессии. И тут, кстати, кроется опасность. Иногда даже болваны в аудитории догадываются, что их оболванивают, что государственные СМИ забыли про чувство меры и отдают явное предпочтение только одной политической силе. И именно в этот момент часть зрителей уходит к другим источникам, в интернет. Владение телевизионной кнопкой не вечно, хоть пока и определяет исход.
Попытки изобразить из себя плюралистичное СМИ чаще заканчиваются затыканием рта оппоненту. Украинские политологи и журналисты на ток-шоу «60 минут» на канале «Россия» нужны только для того, чтобы через минуту их перебить, заткнуть и унизить.
С кандидатами в президенты на таких ток-шоу обходятся чуть приличнее, не затыкают. Но размазывают, подкалывают, саркастически улыбаются. Интервью Владимира Соловьева с Ксенией Собчак — это публичная порка телеведущей телеведущим. Она не выдерживает и начинает огрызаться, вспоминает про зарубежную виллу Соловьева. Любо-дорого смотреть.
Жириновский и Явлинский проходят по числу старожилов. Они так давно в политике, что журналистам с ними скучно. Лидер ЛДПР заваливается в городскую аптеку и строго вопрошает фармацевта: «Сколько у вас заграничных лекарств?» Тетенька не понимает, почему она должна держать ответ перед этим человеком, с чего в ее аптеку нагрянуло столько камер, и затрудняется ответить. Потом Жириновский приходит на рынок проверять качество продуктов. Политический пиар за эти годы заметно стух и скукожился.
Коммунисты могли бы к Жириновскому и Явлинскому присоединить Зюганова, но решились на необычный ход и представили на суд непросвещенной общественности Павла Грудинина. В первые дни кандидата активно звали на федеральные каналы, и было видно, как широко журналисты открывали рты — не привыкли к ярким политикам. А Грудинин говорил ярко, обещал много и хвастался своим совхозом имени Ленина. В прямом эфире канала «Россия» зазвучала от Грудинина такая критика власти, что надо было видеть, как бедная журналистка пыталась переключить его на другую тему. За три недели рейтинг Грудинина вырос с 0 до 7 %. Прошло несколько дней — и все каналы перестали называть кандидата от коммунистов председателем совхоза, а выбрали словечко покороче — «бизнесмен». Побывать бы на совещаниях, на которых люди меняют слова в журналистских текстах.
Потом Грудинин что-то напутал со своими заграничными деньгами, и политическое болото всколыхнулось. Наши сонные журналисты приподняли головы, вспомнили подзабытое словечко «мочить» и пустились во все тяжкие. Тяжелая обойма федеральных каналов подробно и с упоением показала, какими богатствами обладает коммунистический кандидат. Его пресс-конференция в ТАСС 16 января — образчик современной журналистики. Все наши СМИ как с цепи сорвались. Что предлагает Грудинин, что там про налоги, трудовые визы для мигрантов, про надои коров в его совхозе — всё мимо, главный вопрос — про миллионы и миллиарды. И хоть ты объясняй, оправдывайся — всё, журналисты вцепились мертвой хваткой и окружают. Коммунисты не привыкли к такому напору, Грудинин явно не думал, что его резкий приход в публичную политику вызовет столько грязи. Он недоумевает, как журналисты могут лезть в личную жизнь, и грубит корреспондентам «Лайфа», называет их хозяев «сутенерами». Те обижаются и объявляют войну… В ток-шоу его больше не зовут. Обычно находчивый Соловьев не нашелся, как прокомментировать результаты соцопроса, проведенного среди слушателей «Вести FM»: за Жириновского почти 5 %, за Путина почти 50 %, за Грудинина почти 45 %. Главное, что удивило Соловьева, — «результат Владимира Вольфовича».
Сначала Грудинина называли согласованным с Кремлем кандидатом, но, судя по начавшейся травле в СМИ, догадка не подтвердилась. Рейтинг нынешнего президента настолько большой и стабильный, что никакой политик с харизмой не сможет составить ему конкуренцию. Потому председателя совхоза пропустили. И впервые за долгие годы на политической поляне неожиданно появился еще один альфа-самец, не подставная фигура. Яркий политик появился, откуда не ждали. И теперь власть или сожрет его, или сделает своим союзником. Ведь в стране явно вакантно место на популярного премьер-министра или будущего преемника. И тут в скучной предвыборной кампании появляется новый интересный сюжет: чего добивается Грудинин и как строятся политические карьеры. Помнится, Владимир Путин в 1999 году тоже не был известной фигурой. И еще помнится, как Доренко уничтожал рейтинг Примакова. Вот уж не ожидалось, что в 2018 году журналисты вспомнят те грязные методы. Навального просто не замечают, его не зарегистрировали, его нет и не будет в телевизоре.
Действующего президента в дебатах мы не увидим. В 2011 году многие кивали и надеялись на интернет, но в 2018 году по-прежнему главную роль играет телевизор. Информационная поляна зачищена, административный ресурс работает как часы. У нашего гражданского общества и наших СМИ вопросов о президентских выборах нет. Любой подросток знает их исход. Как только появляется какой-то намек на рост популярности альтернативной точки зрения, наши СМИ, обгоняя друг друга, бегут с ушатами грязи на эту точку зрения. Тема развития страны, анализ программ кандидатов, равноправные и уважительные дебаты — все то, чего не умеют делать большинство наших СМИ, превратившиеся за эти годы в обслуживающие своих хозяев пресс-службы. А вот с вопросом, могут ли курсанты плясать в трусах, общество и СМИ еще не разобрались. Это можно в прайм-тайм обсуждать часами. Будем обсуждать.