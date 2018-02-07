Назвался груздем — полезай в прорубь

Так случилось, что пляски полуголых ульяновских курсантов в январе оказались для наших СМИ интереснее, чем предвыборная кампания. Но президентские выборы никто не отменял, и надо все-таки отрабатывать тему. Журналистам тяжело — скандалов нет, рейтинги, а потому и результат, всем известны, приходится выкручиваться. Гонка кандидатов обещала быть томной, да коммунисты неожиданно для всех (и для себя) выдвинули новую фигуру. СМИ возбудились.

Тезис «а кто, кроме Путина» приучил аудиторию к тому, что в России нет грамотных управленцев, которые бы могли похвастаться успешными проектами и использовать свой опыт на главном посту страны. Многие наши депутаты, министры и губернаторы настолько блеклые и скучные, что к этому привыкаешь. Но в начале 2018 года мы узнали, что у нас много претендентов на должность президента. СМИ бравировали цифрой в 19 человек, однако широкой общественности представили лишь пятерку.

Владимиру Путину сложнее, чем другим, потому как по должности положено часто мелькать в новостях. Телезритель не может разобраться: когда про Путина говорят как про президента, а когда как про кандидата в президенты. Вот, к примеру, в какой из своих ипостасей он на Крещение в прорубь полез? Этой водной процедуре (кстати, отнюдь не канонической с точки зрения христианского вероучения — это скорее восходящая к язычеству молодецкая забава) федеральные телеканалы уделили долгие минуты, сложившиеся в часы. Казалось бы, в сюжетах всем кандидатам должно быть отведено равное время. Но мы за эти годы так привыкли к неравенству в этом плане, что даже уже не удивляемся. Вошло в привычку. Стандарт представления двух разных точек зрения давно ушел из профессии. И тут, кстати, кроется опасность. Иногда даже болваны в аудитории догадываются, что их оболванивают, что государственные СМИ забыли про чувство меры и отдают явное предпочтение только одной политической силе. И именно в этот момент часть зрителей уходит к другим источникам, в интернет. Владение телевизионной кнопкой не вечно, хоть пока и определяет исход.

Попытки изобразить из себя плюралистичное СМИ чаще заканчиваются затыканием рта оппоненту. Украинские политологи и журналисты на ток-шоу «60 минут» на канале «Россия» нужны только для того, чтобы через минуту их перебить, заткнуть и унизить.