В Португалии пройдет World News Media Congress 2018

Всемирный медиаконгресс пройдет в Португалии с 6 по 8 июня. По традиции он объединит ведущих профессионалов издательской отрасли всего мира — топ-менеджеров, издателей, главных редакторов. Задачей ежегодного конгресса является поддержка больших и маленьких медиаорганизаций.

Конгресс 2018 имеет собый статус — в этом году организации исполняется 70 лет. Сессии и семинары будут сфокусированы на критически важных для будущего медиаотрасли вопросах. В 1948 году, после Второй Мировой войны редакторы Франции и Нидерландов были полны решимости бороться за выживание свободной прессы во всем мире. Они образовали ассоциацию FIEJ. Хотя многое с тех пор изменилось, их миссия по-прежнему связывает членов WAN-IFRA сегодня.

Винсент Пейрен, генеральный директор WAN-IFRA

Мы подошли к переломному моменту, когда доверие к медиа-провайдерам становится все более ценным. Важность доходов читателей поддерживается технологиями, которые помогают нам лучше взаимодействовать с нашей аудиторией. Мы открываем для себя новые формы сотрудничества и ищем творческие, инновационные способы освещения новостей. В основе всего этого лежит и всегда будет лежать качественная журналистика

Заходное фото: wan-ifra.org