Новые требования к интернет-СМИ

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон РФ «О средствах массовой информации», касающиеся новых требований, предъявляемых к выходным данным сетевых изданий.

Обязательной к опубликованию в выходных данных является следующая информация:

• наименование (название) средства массовой информации (должно полностью соответствовать наименованию (названию), указанному в свидетельстве о государственной регистрации СМИ);

• учредитель (соучредители) СМИ;

• фамилия, инициалы главного редактора;

• адрес электронной почты и номер телефона редакции;

• знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

• зарегистрировавший СМИ орган и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации СМИ.

Источник: ГИПП