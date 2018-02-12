Сложно. Мутно. Интересно

Наступивший год станет годом президентских выборов в России, футбольного чемпионата там же, реформы Facebook, тяжелых испытаний в бизнесе, новых творческих прорывов в сфере высоких технологий и журналистских инноваций. По причине абсолютной непредсказуемости игры в мяч и, напротив, почти полной предопределенности игры в… ну, вы понимаете, вынесем эти состязания за скобки. Об остальном порассуждаем

РЕФОРМА FACEBOOK

Год начался с того, что Facebook решил расфрендить СМИ. После политических скандалов Цукерберг вознамерился деполитизировать соцсеть. Для этого будут изменены алгоритмы выдачи. Они будут показывать больше личного и меньше публичного контента. В результате Facebook выплеснет СМИ из ленты вместе с троллями и фейк-ньюс.

Между тем Facebook останется существенным источником трафика для СМИ. Придется перестраивать принципы работы, переводить активность из постов и анонсов в комментарии. У редакторов, отвечающих за соцсети, год будет трудоемким.

Главный же урок и задание на предстоящий год — нельзя ни на кого полагаться. Какими бы посулами чужие платформы ни заманивали, развивать надо свою.

СЖАТИЕ РЕКЛАМЫ И ПОДПИСКИ

Все больше рекламных денег переходит из бумаги и эфира в интернет. А в интернете СМИ — не лучший генератор трафика. Там все подминает дуополия Google-Facebook. Рекламные бюджеты уходят почти целиком туда и еще на програматик — на автоматическую биржу рекламных показов, с которой изданиям достаются копейки.

Подписка в офлайне тоже падает. А в интернете она так и не доказала своей перспективности. Когда новостей слишком много и они нападают на людей сами, брать деньги за контент чрезвычайно сложно. И не видно причин, по которым этот тренд переменился бы.

ЗАКРЫТИЕ СМИ

Это самый легкий пункт прогноза. Новый, 2019 год встретят не все СМИ, которые отметили 2018-й. Даже знаменитые бренды теряют почву под ногами. Например, появилась информация о планах издателя закрыть журнал Playboy. Услышим мы и о других закрытых журналах и газетах, больших и маленьких. Этот процесс продолжается — тоже не видно причин, по которым бы он прекратился.

ПЕРЕХОД ОТ ТРАФИКА К ЛОЯЛЬНОСТИ

В 2017-м укрепилось понимание, что СМИ не способны собрать большую (по меркам интернета) аудиторию. Но они способны собирать лояльную аудиторию (опять же по меркам интернета). Значит, надо перестраивать контент, редакцию и бизнес на работу с лояльностью, а не с трафиком. Отсюда следуют другие требования к качеству и количеству контента, к форматам, к вовлечению читателей, к бизнес-моделям. Бить по площадям в интернете СМИ не могут. Надо работать адресно — во всех смыслах

ПОИСК БИЗНЕС‑МОДЕЛЕЙ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БИЗНЕСЫ

Ключевая стратегия в медиабизнесе — переход от двух больших источников дохода (продажа рекламы и копий) к множеству маленьких. Каких — еще не известно. Вот их и предстоит искать — весь 2018 год и последующие. Наиболее перспективны: мероприятия, клубные форматы общения с аудиторией, продажа дополнительных услуг читателям и сервисов рекламодателям и тому подобное.