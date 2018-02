Сложно. Мутно. Интересно

СЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА И ЖУРНАЛИСТИКИ

Одно из перспективных направлений бизнеса — нативная реклама. Это такая реклама, которая официально, с пометкой, творчески воспроизводит редакционные форматы. Очень хорошо это получается у «Медузы». Многие западные СМИ, даже ведущие, тоже этим не пренебрегают. Так что журналистика будет все активнее продавать свое символическое перо, чтобы создавать журналистские произведения совместно с плательщиком и по его заказу. Слияние с журналистикой происходит и со стороны маркетинга. Если журналистские технологии и форматы способны собирать аудиторию, то ничто не мешает корпорациям применять эти технологии и форматы самостоятельно. Развиваются корпоративные СМИ, информационные корпоративные порталы, подкасты, видео и прочие форматы. Вот что может порадовать: превращающийся в журналистику маркетинг частично трудоустроит журналистов и редакторов в корпорации.

ПЕРЕХОД ОТ ТОВАРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ К ЖУРНАЛИСТИКЕ ДОТИРУЕМОЙ

Приличные деньги за подписку удается зарабатывать лишь десятку ведущих американских изданий (благодаря Трампу) да некоторым узкоспециализированным СМИ. Для остальных контент перестает быть товаром, за который удается брать деньги, достаточные для выживания.

В этих условиях некоторые СМИ пробуют продавать обществу не контент как товар, а свою социальную функцию. Лучше всего это получается у The Guardian. Британская газета собирает пожертвования на свою благородную миссию информирования и общественного контроля. Регулярными жертвователями The Guardian стали полмиллиона читателей. Даже успешная в цифровой подписке The New York Times создала недавно отдел, который будет подавать заявки на гранты и финансирование различных журналистских проектов.

Да и в России, строго говоря, подавляющее большинство СМИ получает деньги за свою социальную, так сказать, составляющую, а не за контент как товар. Эту схему можно формализовать и искать финансирование на проекты, просить поддержки у читателей и спонсоров и тому подобное.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СМИ

Переход бизнес-модели СМИ от двух больших источников дохода ко множеству мелких зачастую выглядит как переход на подножный корм. Это приводит к деиндустриализации многих СМИ, особенно небольших. Образно говоря, вместо модели репертуарного театра получается модель театра антрепризного, в котором директор и режиссер собирают каждый раз творческую группу под конкретные задачи спектакля, то есть номера. Все больше редакции опираются в своей работе на фрилансеров. Гибко, дешево, сердито. Повышается выживаемость, снижается стабильность, растет зависимость проекта от персоны и личных успехов лидера/редактора.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ.

Если с бизнесом картина скорее грустная, то с точки зрения журналистских инноваций 2018 год обещает быть захватывающим. Роботожурналистика, использование технологий дополненной и виртуальной реальности, подкасты, мультимедийные очерки, сочетающие текст, аудио, видео, инфографику, дрон-журналистика, журналистика больших данных — в СМИ разворачивается раздолье для творца и инноватора. Остается только найти, кто будет за все это платить. Те, у кого хватит денег на эксперименты с форматами, смогут в наступившем году прославиться.