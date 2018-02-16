Открытие медиасезона-2018

10 апреля — ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ российских СМИ «Качественная пресса и перспективы её развития». Выступление российских и зарубежных медиаэкспертов и практиков, разборы успешных кейсов, дискуссии.

11 апреля — ВОРКШОП — СЕССИЯ «Адаптация медиа. Новые форматы, практики». Обучение профессионалами использования современных технологий, инструментов и приемов для успешного перехода на новые платформы.

Место проведения: Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, конференц-зал «Москва1» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)

Организаторы: журнал «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Турфирма «Хотлайн», NEWSASSET, SETKA, FOJO

Заявки на участие принимаются до 30 марта по e-mail: zolfondpress@mail.ru.

Заявка на участие — на сайте, программа мероприятия уточняется.

Бронирование номеров в отеле со скидкой по промокоду. Промокод предоставляется после получения заявки на участие.

Контакты: 8 (499) 152-19-04, 152-34-73 zolfondpress@mail.ru

Ждём вас на форуме!

Мнение участников о деловом форуме

Севостьянова Б.А. («Шахтинские известия», Ростовская область)

Сильнейшая программа, полезно ВСЕ! Особенно выделила бы Сергея Мешавкина (как всегда 100-процентное попадание в наши проблемы), Оксану Силантьеву и Юрия Пургина. Может быть, в будущем устроить разбор по сайтам и работе в соцсетях для издателей, проанализировать на конкретных примерах типичные ошибки. Еще раз спасибо!

Зайцева Г. («Рязанские ведомости»)

Огромное спасибо за такой содержательный, полезный для нас форум. Участвуя в нем ежегодно, видим, как он «взрослеет», наполняется очень важным для нас содержанием.

Если прежде наши встречи на форуме были больше площадкой, где мы задавали друг другу вопрос: «А как у вас?», то в последние годы форум, по сути, становится нашим университетом. Возвращаемся всякий раз с новыми знаниями и идеями, осознанием процессов, которые происходят сегодня и возникнут завтра в нашей медийной среде.

Матросенкова Н. А. («Сафоновская правда», Смоленская область)

Значимыми и важными для нас темами стали: «Трансформации печатной прессы в цифровые форматы; «Как дизайн помогает привлечь читателя к газете», а также опыт коллег из редакций «Октябрьские вести» и «Власть советом».

Особенно интересны практические советы и рекомендации Сергея Мешавкина, который обоснованно критиковал дизайн газет и предлагал пути совершенствования, живо и доступно излагал материал.

Мирошниченко Ю.В. («Сельский восход», Липецкая область)

Впечатления от форума самые яркие: новые знакомства, много полезной, свежей информации, рождение идей и планов в беседах с коллегами и, конечно же, волна вдохновения на дальнейшую плодотворную работу и реализацию смелых задумок. Полезные и актуальные темы: как зарабатывать в современном мире, нативная реклама и какая аналитика нужна для редакций. В целом — вся программа была интересной и полезной. СПАСИБО!

Гуринович Т. В. («Невинномысский рабочий», Ставропольский край)

Участие в Делом форуме дает общение с коллегами напрямую. И это бесценно. Ни электронная почта, ни телефон не могут создать такое живое общение. Я являюсь постоянным участником форума и обладателем знака. Поэтому могу сказать, что проведение таких мероприятий — это важно. Здесь создается такая площадка, где из свободного неформального общения можно извлечь немало полезного.

Кейбол Л.В. («Змеиногорский вестник», Алтайский край)

Очень много новых и полезных знаний и знакомств. Полезное и нужное мероприятие, которое рассматривает актуальные проблемы, происходящие в сфере СМИ.

Чудина О.Н. («Тверская жизнь»)

Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития» — это очередная встреча, которая принесла много новой полезной информации. Это чрезвычайно важно в нашей работе. Было много ярких выступлений. С удовольствием слушала руководителей газет, рассказывающих о своем опыте. Непременно возьмем на вооружение все самое полезное, постараемся воплотить это у себя и расскажем о результатах. Есть еще один приятный момент. Участники конкурса не только получили профессиональную экспертизу по содержанию, оформлению, дизайну своих изданий, но и взглянули на себя со стороны. Приятно встретиться с единомышленниками из регионов, которые за прошедшие годы стали настоящими друзьями. У нас общие цели и задачи, мы хорошо понимаем друг друга и в этом тоже заслуга «Золотого фонда прессы».

Байлагасова В. В. («Уймонские вести», Республика Алтай)

На форуме я ожидала получить новые знания и возможность более детально погрузиться в проблемы, узнать об опыте коллег. И форум отлично справился с этими задачами. Главное, я поняла — проблемы имеют решение. Сталкиваемся с ними не только мы на региональном уровне, но и вся Россия.

Рыбакова Н.К. («Кронштадтский вестник»)

Участие в форуме дает знания и, что очень важно — вдохновение, новые идеи. Мы участвуем уже четыре года. Хочется отметить, что с каждым годом увеличивается количество участников, расширяется список обсуждаемых вопросов, приглашаются новые выступающие и ведущие мастер-классов.

Ковалева Т. А. (ЭХО», Кемеровская область)

На таких мероприятиях выверяется своя линия, позиция, в правильном ли направлении идешь или нет, и что можно предпринять в связи с тем, что происходит. Нам нужно учиться жить по-новому. Правильно тут сказали: «Советскую прессу похоронили 1 апреля 2014 года», и нам нужно учиться совершенно по-новому строить весь редакционный процесс».

Участвуя в работе форума, мы проверяем себя, насколько мы способны правильно работаем. Ну и всегда общение, обсуждение с коллегами проблем никогда не бывает пустым. Все равно находится какое-то решение. Здесь высказываются мнения, и когда слушаешь их, анализируешь, то уже на местном уровне понимаешь, как действовать дальше. А самое главное — это учеба.

Екатерина Детушева (Тверская область)

На форуме было много учебы и много общения. Выступало много районщиков, состоялись презентации интересных проектов. А, главное, царила общая уверенность в том, что наши муниципальные газеты давно стали не просто средством передачи информации, а своего рода общественными приемными по решению насущных вопросов граждан. Отсюда и успешные проекты «Змеиногорского вестника», «Выксунского рабочего», ИП «Алтапресс» «Бессмертный полк».

Реальные проекты и дела реальных редакций, которыми они с удовольствием делились. В общем и целом — масса полезной информации.

Лиля Фролова, главный редактор «Выксунский рабочий»

На форуме мы получаем бесценный опыт, общение с профессионалами даёт и толчок к развитию, и понимание, что ты не один со своими проблемами, и новые идеи.

Сергей Кузьмичев, заместитель главного редактора «Богородской газеты»

Прошедший деловой форум в очередной раз дал богатую пищу для размышлений и интересный опыт для совершенствования работы с читательской аудиторией. В практическом плане очень полезными, на мой взгляд, были мастер-классы В.Пули и Д.Сурнина, рекомендации которых стараемся использовать в своем издании. Спасибо за организацию форума, за возможность общения с коллегами из разных регионов.