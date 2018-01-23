Media Speed Dating — мероприятия в формате быстрых встреч компаний и журналистов. Как они проходят, что там происходит, как к ним готовиться, и что в итоге получается? Анна Загумённая, event-директор агентства PR Partner, единственного в России организатора подобных мероприятий, рассказала Pressfeed про то, зачем медиаотрасли понадобился Speed Dating.

Формат похож на романтический Speed Dating, который появился еще в 1990-х и с тех пор стал весьма популярным. С тех пор много где обыгрывался — например, в сериале «Секс в большом городе», «Доктор Хаус» и даже в «Чисто английском убийстве». А потом Speed Dating, придуманный изначально для личных знакомств, перерос сам себя и превратился в способ налаживания профессиональных контактов.

Еще Чак Паланик в очерке «Ты здесь», опубликованном в сборнике «Фантастичнее вымысла», рассказал про Speed Dating в профессиональной среде, описывая встречу потенциальных писателей и сценаристов с редакторами издательств и продюсерами киностудий: «Ты платишь деньги за пресловутые семь минут, чтобы на семь минут купить ухо профессионального слушателя».

В медийной сфере тоже можно использовать формат Speed Dating. Пока такие «быстрые встречи» в России проводим только мы. В прошлом году мы провели три встречи, сейчас готовим четвертую. И вот наш опыт — что мы делаем, что получают в итоге компании, и как нужно готовиться к «быстрым встречам».

Зачем медиа нужен Speed Dating

В Media Speed Dating (MSD) одновременно участвуют 10 компаний и 10 СМИ, на каждый «питч» компании отводится не более 5 минут. Таким образом, меньше чем за час 10 компаний могут встретиться лично и заинтересовать своим продуктом, услугой или инфоповодом 10 журналистов.

Медиамир в России в последние годы развивается все быстрее. Журналисты, перегруженные постоянными питчами, письмами, вопросами и запросами, иногда могут просто не обратить внимания на важную и нужную тему. Компании все чаще не успевают отследить, куда уходят и переходят журналисты — держать руку на пульсе не так уж просто.

У спикеров не хватает ни времени, ни опыта, и поэтому желания для личных встреч со СМИ, а ведь именно общение лицом к лицу может донести ключевые сообщения компании по-настоящему эффективно.