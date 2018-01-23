Media Speed Dating — мероприятия в формате быстрых встреч компаний и журналистов. Как они проходят, что там происходит, как к ним готовиться, и что в итоге получается? Анна Загумённая, event-директор агентства PR Partner, единственного в России организатора подобных мероприятий, рассказала Pressfeed про то, зачем медиаотрасли понадобился Speed Dating.
Формат похож на романтический Speed Dating, который появился еще в 1990-х и с тех пор стал весьма популярным. С тех пор много где обыгрывался — например, в сериале «Секс в большом городе», «Доктор Хаус» и даже в «Чисто английском убийстве». А потом Speed Dating, придуманный изначально для личных знакомств, перерос сам себя и превратился в способ налаживания профессиональных контактов.
Еще Чак Паланик в очерке «Ты здесь», опубликованном в сборнике «Фантастичнее вымысла», рассказал про Speed Dating в профессиональной среде, описывая встречу потенциальных писателей и сценаристов с редакторами издательств и продюсерами киностудий: «Ты платишь деньги за пресловутые семь минут, чтобы на семь минут купить ухо профессионального слушателя».
В медийной сфере тоже можно использовать формат Speed Dating. Пока такие «быстрые встречи» в России проводим только мы. В прошлом году мы провели три встречи, сейчас готовим четвертую. И вот наш опыт — что мы делаем, что получают в итоге компании, и как нужно готовиться к «быстрым встречам».
Зачем медиа нужен Speed Dating
В Media Speed Dating (MSD) одновременно участвуют 10 компаний и 10 СМИ, на каждый «питч» компании отводится не более 5 минут. Таким образом, меньше чем за час 10 компаний могут встретиться лично и заинтересовать своим продуктом, услугой или инфоповодом 10 журналистов.
Медиамир в России в последние годы развивается все быстрее. Журналисты, перегруженные постоянными питчами, письмами, вопросами и запросами, иногда могут просто не обратить внимания на важную и нужную тему. Компании все чаще не успевают отследить, куда уходят и переходят журналисты — держать руку на пульсе не так уж просто.
У спикеров не хватает ни времени, ни опыта, и поэтому желания для личных встреч со СМИ, а ведь именно общение лицом к лицу может донести ключевые сообщения компании по-настоящему эффективно.
Мы собираем только самые интересные СМИ — крупные деловые и общественно-политические издания, иногда разбавляем их lifeslyle-медиа. Обязательное условие — это должен быть представитель редакции, который пишет сам или курирует направление, но при этом пишет о компаниях из разных сфер бизнеса. Так сделано для того, чтобы во встрече могли участвовать компании из любых отраслей, разного масштаба — от стартапов до, например, ИТ-гигантов.
Мы стараемся приглашать такие издания, с которыми сложно работать без опыта в PR и личных знакомств: «Коммерсантъ», «Известия», «МИА Россия сегодня», «Российская газета» и т. д.
В чем профит для компаний
Каждый раз при анонсировании мероприятия к нам приходит более 200 заявок на участие от компаний, а мест у нас всего 10. Приходится работать фактически по принципу — кто первый встал, того и тапки. С чем связан такой интерес потенциальных участников?
Первое, это, конечно, личное знакомство и общение с ведущими СМИ и интересными журналистами, а также возможность инициировать публикации о компании в цитируемых изданиях. Зачастую после мероприятий журналисты не только обращаются за комментариями, но и делают большие публикации — интервью или статьи.
Также для компаний крайне важно получение мгновенного фидбэка по новостям, темам и ключевым сообщениям. До некоторых СМИ можно месяцами пытаться достучаться, так и не получив реального результата или оставшись без внятного объяснения причин отказа.
И еще одна интересная деталь — тренировка навыков оперативного предоставления информации. Спикеры обычно готовы часами рассказывать о своем бизнесе, но когда дело доходит до быстрых встреч, которые случаются не так редко (на конференциях, в театрах или даже, условно, в лифте), спикеры теряются.
Довольно сложно за 5 минут не только рассказать о своей компании, ее особенностях и месте на рынке, но и предложить актуальные темы для публикаций. Попробуйте, и вы убедитесь, что все не так просто, как кажется.
Всегда готов! Как мотивировать спикера к участию
Проверено — при грамотной подготовке спикера конверсия от встреч увеличивается в 2-3 раза. Это и лояльность, и публикации. Так, например, одна из компаний принимала участие в двух из трех прошедших быстрых встреч с журналистами в прошлом году. 10 из 10 журналистов захотели продолжить общение с компанией, и по итогам вышли публикации в крупных СМИ — на РИА «Новости», в «Известиях», Chief Time, эфиры на «Бизнес ФМ» и Mediametrics, а также комментарий в «Независимой газете» и на ТАСС Аудио.
Как заинтересовать журналиста на Media Speed Dating
1 Подготовьте краткий рассказ о компании. Информация должна занимать не более 1 минуты от общего диалога, помните, что на каждую встречу отведено всего 5 минут.
2 Мы советуем для каждого издания подготовить темы, которые будут интересны именно ему — учитывая специфику и основную направленность СМИ, его аудиторию.
3 Предлагайте журналисту уникальную информацию. Такую, которую он сможет получить только от вашей компании, — ваш опыт и методы работы, аналитику по рынку, цифры, факты, позицию компании по отношению к актуальным ситуациям на рынке, действительно интересные планы по развитию и так далее.
4 Не бойтесь задавать вопросы! Это одна из немногих возможностей задавать вопросы журналисту напрямую. Но не стоит настаивать и буквально «вытягивать» из него нужную информацию — помните, это все же специализация вашего собеседника. Да и времени у вас не так много.