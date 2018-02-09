Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за январь 2018

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за январь 2018 года.

Лидеры медиарейтинга — Максим Шевченко, Николай Сванидзе и Маргарита Симоньян.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Журналист Максим Шевченко комментировал свою драку с Николаем Сванидзе в эфире радио «Комсомольская правда». Максим Шевченко рассказал свою версию произошедшего и заявил, что он глубоко сожалеет, что между ним и Сванидзе началась драка. Он высказал мнение, что интеллектуальные споры не должны доходить до рукоприкладства, и связал такие ситуации с положением в стране и с расколом в обществе.

• Журналист Николай Сванидзе пообещал больше не драться с коллегой Максимом Шевченко. «Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками», — заявил Николай Сванидзе. По словам журналиста, он уже извинился перед аудиторией «Комсомольской правды», однако просить прощения у Шевченко не собирается. Сванидзе добавил, что ему неловко после извинений главы СПЧ Михаила Федотова.

• Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью ведущей программы «60 минут» Лесли Шталь на телеканале CBS. Маргарита Симоньян ответила на вопросы о Крыме, иноагентах. Она заявила, что никакого вмешательства России в американские выборы не было, и США скоро сами в этом убедятся.