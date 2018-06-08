Столкновение человека и технологий обсудили на V Дальневосточном МедиаСаммите-2018

Тренды новых медиа обсудили в рамках V Дальневосточного МедиаСаммита-2018. В списке спикеров: издатель LAM Алексей Аметов, доцент кафедры ТРИТ Максим Корнев и медиаэксперт Сергей Паранько. Спикеры размышляли, как происходит «столкновение» человека и технологий в социокультурный среде, ведь именно на этом стыке происходит самое интересное. Из ключевых трендов эксперты назвали виртуальную реальность, глобальные медиа и звуковые сообщения, сообщает ИА PrimaMedia.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — Дальневосточный МедиаСаммит-2018 стартовал 6 июня, во Владивостоке. Площадкой проведения юбилейного форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Обучающие мастер-классы в этом году запланированы, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии.

Рассматривая хронологию трендов, издатель LAM Алексей Аметов отметил, что в 2000 году в центре внимания был Google и его поиск, все сидели за компьютером и ориентировались лишь на собственные запросы. В 2007 году эра технологий сменилась — появился IPhone, началась эпоха смартфонов, что дало развитие social media. К этому году социальные сети подошли к своей кульминации, а значит медиа ожидает новый скачок эволюции:

Придет что-то новое. Мы ставим на виртуальную реальность. Кроме того, начинает развиваться голосовая система. Сейчас Amazon стоит на вершине, и в области голосовых помощников захватил лидерство. Другая история — из-за появления искусственного интеллекта улучшился машинный перевод. Через 3 года любое медиа в любой точке мира будет доступно на всех языках. Это интересная вещь, которую надо осмыслить.

Медиаэксперт Сергей Паранько не верит в успех глобальных медиа. Он считает, местные СМИ останутся в защите, глобальным игрокам заниматься локальными историями будет неинтересно:

Локалы выруливают ситуацию. Общие темы могут и не «выстрелить», Что касается VR, бежать туда, я считаю, абсолютно бессмысленно. Но я верю, что будут интересны голосовые помощники. В эту игру включился и Яндекс, который презентовал Алису, которая сопоставима по качеству с зарубежными аналогами.

Доцент кафедры ТРИТ Максим Корнев считает, что взлетают только те технологии, которые понятны всем: «С VR это не всегда работает».

Какими бы не были технологии, без доверия медиа развиваться не сможет. Если есть доверие читателей, хоть печатную газету выдавай. Нужно искать потребности, акцентировать внимание на ценности.

К дискуссии присоединился директор по развитию проекта «Лайфхакер» Родион Скрябин. Он заметил, что не стоит забывать о качестве и личном росте медиа:

Медиа — внимание, соцсети — доверие. Сообщества приносят больше, чем дает журналист. Он подает начало, а развитие – аудитория. Нужно понять для чего и для кого вы пишите. Найти свою аудиторию. Задержать на себе внимание. Если качество материала плохое, то и технологии тут не помогут.

Алексей Аметов в конце обсуждения заметил, что мир изменился, восприятие поменялось:

Происходят часто необъяснимые вещи. Мы уже не можем понять, почему та или иная тема стреляет. Но мы все вместе работаем на тем, чтобы суметь вычислить алгоритм, понять эти тонкости.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Генеральный партнер форума — РусГидро.

Фото: Юлия Чухломина, ИА MagadanMedia