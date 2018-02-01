Новый сезон заседаний клуба «Медиатория» откроется 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, в библиотеке им. А.П. Чехова открывается новый сезон заседаний клуба интеллектуальных разговоров «Медиатория».

«Медиатория» — это место, где о медиа можно говорить всё, где с вниманием относятся к самым неожиданным идеям, где мыслительный процесс можно увидеть собственными глазами.

Открывает сезон 2018 года Борис Фёдорович Славин, российский политолог и публицист, доктор философских наук, действительный член Академии политических наук, профессор кафедры политологии Института истории и политики МПГУ.

Тема встречи: «Современные СМИ и актуальные проблемы идеологии».

Место проведения: Библиотека им. А.П. Чехова, Страстной бульвар, 6 стр.2.

Начало в 16 часов.

Вход свободный. В честь открытия сезона планируются сюрпризы. Приглашаем всех, кому интересно изучать современные медиа в дружественной компании интересных людей.

Просьба о своем желании принять участие в проекте сообщить на e-mail: zhiv3@yandex.ru (ФИО, телефон, место работы и должность, e-mail)