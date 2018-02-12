В России могут запретить рекламу лекарств в СМИ

Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу лекарств в средствах массовой информации. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе предлагают внести изменения в Федеральный закон «О рекламе». По мнению председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, на сегодняшний день сложились объективные предпосылки для полного запрета теле- и радиорекламы лекарственных средств:

К сожалению, большинство мер, направленных на нейтрализацию опасных последствий самолечения среди наших граждан, либо попросту неэффективны, либо половинчаты по сути и оставляют массу лазеек для обхода любых ограничений. За два с половиной десятилетия навязчивой рекламы людей приучили к тому, что любые проблемы со здоровьем решаются без визита к врачу — достаточно принять рекламируемое «чудо-средство». И подобного ассортимента, агрессивно предлагаемого с телеэкранов или из радиоприемников, видимо, должно хватить если не на бессмертие, то точно лет на 200 беззаботной здоровой жизни.

Нилов пояснил, что инициатива направлена на запрет только самых агрессивных видов рекламы. Это оградит людей от смертельно опасной тяги к самолечению. «При этом никак не ущемляются права потребителей на доступ к информации о рыночных предложениях лекарственных препаратов. Такую информацию по-прежнему можно будет получить и в интернете, и в иных СМИ», — резюмировал парламентарий.

Ранее глава Федеральной службы в сфере здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на телевидении нет необходимости запрещать рекламу медикаментов, которые отпускаются в аптеках без рецепта. Мурашко подчеркнул, что разнузданной рекламу назвать трудно даже в сравнении с аналогичной рекламой в США.

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