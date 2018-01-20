Читатели более склонны дотировать контент, чем оплачивать подписку

Любопытное исследование, проведенное в Чикаго, выявило, что читатели более охотно пожертвуют редакции 10 $ при свободном доступе к новостям, чем заплатят 10 $ за подписку. Экономический смысл вроде бы один и тот же, но дотации устанавливают другие отношения между редакцией и читателем.

В СМИ разворачивается битва двух моделей финансирования контента. Старая модель, подписная, возникла тогда, когда информация была в дефиците и поэтому считалась отличным товаром. Люди были готовы платить за контент, покупая издания в киоске или оформляя подписку.

Все изменилось с приходом интернета. Интернет освободил авторство миллионов. Среди них оказались и талантливые блогеры, и политические активисты, и информационные энтузиасты, и эксперты всех направлений и просто «случайные» журналисты, оказавшиеся свидетелем какого-нибудь события и немедленно передающие репортаж в эфир, включая фото и видео. В этой среде информация перестала быть товаром. Источников стало так много, что они начали конкурировать за время и внимание публики. СМИ — лишь малая часть этого изобилия источников. В этих условиях продавать их крайне сложно — это все равно что продавать приманку рыбам.

Конечно, особо ценный контент, а также привычка публики все еще поддерживают подписную модель. Есть и национальные особенности — после победы Трампа в США либеральная публика бросилась поддерживать традиционные СМИ, которые вызвались бороться с фейк-ньюс и трампизмом. Возник так называемый Trump bump — эффект роста подписки в ведущих СМИ.

Но этот эффект проявился только в США и в других странах не наблюдается. По всему миру подписка снижается. Кстати, и в США Trump bump носит не столько экономический, сколько политический и благотворительный характер. Читатели не столько покупают контент, сколько поддерживают СМИ своими подписными деньгами, чтобы защитить этот традиционный институт демократии. Так что даже этот пример говорит, скорее, не в пользу подписной модели.