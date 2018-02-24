Вспоминая отца

После армии отец вернулся в колхоз. Тогдашний заведующий Ново-Кусковским клубом Юрий Барков, зная о его склонности к стихосложению, нет-нет, да и «мобилизовывал» его для написания сатирических частушек на местные темы для новогодних концертов.

Надо сказать, что эти частушки в исполнении участников художественной самодеятельности пользовались немалым успехом. И, как правило, сопровождались дружным хохотом зрителей. И дело здесь было не в каких-то их литературных достоинствах, а опять же — в содержании.

Ведь критиковались конкретные люди за их конкретные, не очень благовидные, деяния, хорошо при том известные односельчанам. Звучит, например, такая частушка:

Серафим всё жил да жил. Начал церемониться И теперь в который раз Он с женой разводится.

Переполненный зал старого тесного клуба сотрясался от хохота, а самому «имениннику», сидевшему тут же, естественно, было не до смеха.

В 1956 году «Причулымская правда», редактором которой был в то время Иван Лукич Семёнов объявила литературный конкурс среди местных авторов на лучшие рассказ, очерк и стихотворение. Победителям были обещаны первая, вторая и третья премии в размере соответственно 300, 200 и 150 рублей теми старыми деньгами. Отец решил поучаствовать. Быстренько сочинил три стихотворения в юморическом духе, которые назывались «Тётка Дарья», «Шоферам» и «Нахлебник». Все они были опубликованы. А при подведении итогов конкурса отцу была присуждена первая премия.

После первой публикации его стихи довольно часто стали появляться на страницах «Причулымки». А вскоре и в областных газетах.Тем временем Иван Лукич начал нацеливать отца и на чисто газетные материалы. И как-то незаметно, ненавязчиво сделал из него довольно активного селькора. На страницах «Причулымки» наряду со стихами стали появляться его зарисовки об односельчанах, деловые корреспонденции на разные темы.

Думаю, во многом выбор отца предопределило знакомство с Вилем Владимировичем Липатовым, который в январе 1958 года приехал в город Асино и проработал заведующим отделом писем и культуры в районной газете «Причулымская правда» по май 1958 года. Посиделки в редакции, неспешные разговоры за чашкой чая и не только (в основном, и не только) — вот так отец получал бесценные мастер-классы от будущего классика. Нрава, как и у него, непокладистого. Уловил некое родство душ.

Да, и как, собственно, оказался будущий мэтр в Асино? Его выгнал из областной газеты «Красное знамя» редактор Владимир Кузьмичев за неумеренное веселье. Иными словами, за пьянку.

Липатов приехал в Асино. Работал в газете, пить и дебоширить стал заметно меньше. Прослыл мастером очерка. К тому времени стали публиковаться в московских журналах его рассказы, вышла первая книжка. Асиновская ссылка почему-то быстро закончилась, и Виль Владимирович вернулся на малую родину — в Читу.

А отец понял — не боги горшки обжигают, поэтому в 1959 году и принял приглашение стать штатным сотрудником газеты «Причулымская правда». Так одним литсотрудником в газете стало больше, а увлечение переросло в профессию, и через некоторое время в асиновской журналистике дебютировал неравнодушный и увлекающийся человек.

Приведу выдержки из писем Липатова отцу:

Дорогой Павел! …Знаю, что ты всё-таки стал газетчиком и очень рад твоему решению… Год назад я писал тебе огромное письмо. Это было тогда, когда в «Крокодиле» появилась заметка за твоей подписью. Я прочёл её и написал на адрес колхоза «Комсомолец», но ответа не получил…. Ты, вероятно, прав, когда говоришь, что трудно писать об Оби, сидя в Чите. Именно поэтому в апреле я приеду в Томскую область месяца на три. Командировка уже решена Союзом. Приеду в Асино. Сядем на полуторку и махнём в «Комсомолец». Вот будет-то здорово! По Томской области соскучился страшно…. Хочется выбраться в тайгу и ходить по ней сутками. Одним словом, жду не дождусь встречи с Томском. Привет всем моим знакомым. Обнимаю, Виль.

Хотя вырваться из колхоза оказалось не так-то просто. Сначала отец попытался уволиться по-хорошему. Пришёл с заявлением к председателю А, надо сказать, отношения у отца с ним были далеко не лучшие — согласитесь, мало кому нравятся критические выступления в свой адрес на своем же отчётно-выборном собрании.

И вдруг, этот критикан вознамерился уйти из колхоза. И не в какую-нибудь шаражкину контору, а в редакцию! Мыслимое ли дело! В общем, председателя такой вариант никак не устроил. Дорога в редакцию отцу оказалась перекрытой. Правда, несколько позже он все же ушел из колхоза. Причем вполне легальным путем.

Воспользовался тем, что после двухмесячной офицерской переподготовки место его оказалось занято. А требовать восстановления в должности он не стал. Хотя имел на это полное и законное право. На том с колхозом и расстался. Можно сказать, полюбовно.

Но теперь в редакцию попасть не удалось, поскольку там не было уже вакансий. Пришлось поработать в автороте.