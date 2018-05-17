Минкомсвязи России станет министерством цифрового развития

Министерство связи и массовых коммуникаций переименуется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Указ «О структуре органов исполнительной власти» подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, необходимо «переименовать министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».

С инициативой учреждения Министерства цифрового развития на базе Министерства связи и массовых коммуникаций выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. При встрече с президентом он отметил, что это изменение необходимо для выполнения задачи по цифровизации экономики страны до 2024 года, которую президент поставил перед правительством.

Напомним, что правительству поручено увеличить расходы на подключение государственных учреждений, а также школ и больниц к широкополосной связи. Инициатива в разработке программного обеспечения для создания «цифрового государства». Расходы составят около 150-200 млрд рублей.

Принятым указом также предполагается преобразовать министерство образования и науки России в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ.

Как и раньше, ведомство продолжит курировать Роскомнадзор, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи (Россвязь). Имя нового министра пока не названо.

Фото: ICT-Online