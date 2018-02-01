Профессия

Инструменты для мобильной журналистики

Иво Бурум, австралийский журналист с 30-летним опытом создания программ для прайм-тайма, рассказывает о том, какие инструменты необходимы мобильным журналистам. Делимся полезным материалом Silamedia.

Каждую минуту более трех миллиардов пользователей смартфонов используют более шести миллионов приложений для загрузки 600 часов кое-как снятых видео. Журналист Чарльз Фельдман называет этот поток кликов «информационным цунами». Я называю это новой возможностью.

 

Определяем стиль и язык

Что такое мобильная журналистика (МЖ)?

Является ли человек, снимающий видео на смартфон, но монтирующий его на компьютере, мобильным журналистом? Включать ли в понятие «мобильного журналиста» того, кто снимает на зеркалку, но монтирует на смартфоне?

Вы оказались в нужном месте в нужное время и вам удалось заснять падение самолета в Гудзон — это мобильная журналистика? Если так, то кто в этой истории журналист: свидетель происходящего или CNN, который использовал бесплатный филлер и назвал это городской журналистикой?

Глен Малкани, руководитель отдела инноваций ирландской телекомпании RTE, называет традиционный взгляд на мобильную журналистку (съемка, монтаж, текст и публикация видео-историй с использованием смартфона) «пуристским взглядом». Малкани верит, что МЖ должна позволить отдельному рассказчику использовать любые доступные ему технологии для создания максимально качественной визуальной истории…»

Короче говоря, МЖ — это комбинация навыков и инструментов цифрового сторителлинга для превращения сырого пользовательского контента в законченные пользовательские истории.

Совет:

Ваша задача и история помогут определить, какое именно оборудование вам необходимо.

Мобильному журналисту, снимающему дикую природу,  понадобится зеркалка с длинным объективом, или видеокамера, или дрон. Журналисту, снимающему репортаж из Сирии, напротив, для своей же безопасности и ввиду культурных особенностей страны, понадобится минималистичное оборудование, и иногда ему придется работать даже без микрофона. Мухтар Алибрахим, сирийский журналист-расследователь, считает, что «МЖ очень важа, особенно в зонах, где фотографирование табуировано. Я готовлю множество репортажей для BBC (снятых и монтированных на смартфоне) и использую iPhone 5, потому что он меньше и не настолько заметен».

The Eastern Gateway (Восточные ворота), расследовательский документальный фильм о сирийский беженцах, сделанный египетским журналистом Али Сотухи, является примером МЖ подхода с использованием разных инструментов. После курсов по мобильной журналистики Сотухи решил снимать свой фильм по большей части на смартфон, используя зеркалку и видеокамеру только когда это будет необходимо. В реальности МЖ – формат, подстраивающийся под историю и локацию, то есть идеальный для расследовательской журналистики.

Независимо от вида МЖ, которым вы занимаетесь, никто не поспорит, что мобильные инструменты играют центральную роль в расследовательской журналистике. Следующий список инструментов и приложений поможет журналистам работать практически где угодно на планете.

 

Сперва выберите платформу

Большинство журналистов, которых я знаю, используют девайсы на iOS, потому что эта операционка сильная и легка в использовании, однако много кто использует Android ввиду его цены. Изначально МЖ-тренеры в развитых странах использовали iOS платформу, потому что там можно было накладывать видео друг на друга, но это сейчас уже есть и на Android.

Совет:

Мой основной набор включает в себя широкоугольную Zeiss Exolens, что позволяет мне снимать с руки более стабильно. Также можно приблизиться к объекту съемки и улучить качество звукозаписи. Еще я использую штатив Manfrotto Pixi, микрофон Rode Video Micro, петличный микрофон Smart Lav +, осветитель LUMIE Muse light, USB-флешку для айфона Airstash и наушники.

 

Камера

Сердце МЖ-набора. Мощность камеры смартфона зависит от возможности приложений работать с внутренними возможностями камеры. Сколько мегапикселей должно быть у камеры? Чем больше пикселей, тем больше света будет поймано. Отлично. Если хотите заниматься МЖ, важно купить смартфон с быстрым процессором, возможностью использовать различные подставки, линзы, дополнительный свет, микрофон и МЖ-приложения. Купите смартфон с минимум 12-мегапиксельной камерой. Когда компания объявляет о продаже смартфона с большим сенсором и большим количеством пикселей, подумайте о его покупке.

Совет:

1. Во время интервью держите микрофон не дальше метра от интервьюируемого, используйте ветрозащиту (обычно продается в комплекте с микрофоном).

2. Посадите интервьюируемого спиной к ветру, так, чтобы ветер не дул в петличный микрофон, который будет прикреплен в 20 см от рта интервьюируемого.

3. Если покупаете беспроводной микрофон — не экономьте, потому что вы будете его активно использовать.

 

Микрофоны

MTV научил нас, что смотреть на трясущиеся кадры – это нормально, но слушать аудио в плохом качестве – нет. Если вы находитесь близко к объекту, с малейшим или вообще без шума вокруг и у вас есть микрофон – вы уже готовы к работе. Однако один из этих микрофонов, может сильно улучшить качество звука:

•   Накамерный микрофон – нужен для съемок с рук, которая является важной частью МЖ. Я использую недорогую Rode Video Micro и адаптер SC4 для iOS девайсов.

•   Недорогой петличный микрофон типа  Smart Lav + идеален для интервью.

•   Беспроводные микрофоны используются для записи звука на большом расстоянии от смартфона. Я использую беспроводной комплект цифровой системы Sennheiser AVX, но Rode выпускает отличную модель подешевле.

Совет:

Научитесь пользоваться приложениями, работающими на вашем смартфоне и концентрируйтесь на экспозиции, фрейлине и снимках, которые рассказывают историю.

 

Приложения

Индустрия приложений родилась в 2008 году после выхода первого айфона. Сейчас существует больше шести миллионов приложений для Android, iOS и других девайсов.

Приложения для камеры

Я использую родное приложение «Камера», за исключением случаев, когда мне нужен больший диапазон настроек, тогда я использую:

•   Filmic Pro – самый используемое приложение для камеры, с отделной настройкой баланса белого, измерением света и точек фокусировки, настройкой форматов и онлайн аудио-контроль.

•   Camera+ – вероятно, лучшее приложение для камеры, которое существует сейчас на рынке. Есть настройки для высококачественных изображений, экспозиции и фокуса, стабилизатор, баланс белого и настройки яркости, цвета и четкости.

Совет:

Для записи закадрового голоса я прошу журналистов использовать приложение с камерой и просто прикрывать ее. Таким образом, и аудио, и видео хранится в одном месте — телефонной галерее, и сразу ясно, что из этого звуковые записи — те, что черные.

Приложения для звукозаписи

В превую очередь, записывайте звук с видео таким образом, чтобы они хранились в одном месте – таким образом, их легко будет найти, если сроки поджимают. Вытащить звук из видео займет секунду.

Приложения для видеомонтажа

Быстрый и профессиональный монтаж на мобильном устройстве требует приложение с минимум 2 видео-дорожками. Режьте историю на первой дорожке. Добавляйте b-roll (дополнительное видео) на вторую, чтобы слова совпадали с первой дорожкой.
Это самые функциональные приложения для монтажа видео:

•   iMovie работает на айфоне и стал одним из первых приложений с двумя параллельными видео-дорожками. В нем есть все функции, которые вам понадобятся для быстрого и профессионального монтажа историй, однако у него нет хорошего инструмента для создания титров и функции редактирования ключевого кадра. Основной плюс – приложением очень легко пользоваться.

•   Luma Fusion – новое изобретение для iOS и, вероятно, самое мощное. Есть три дорожки для видео и пять дорожек для аудио, множество функций для титров, вставки и переписывания. Это вариант для профессионалов.

•   Kinemaster для iOS и Android – первое профессиональное кроссплатформенное приложение. Легкий инструмент для создания титров, размытие и аудио-манипуляции и проч. Версия для  iOS сейчас на стадии бета-тестирования.

Передающие устройства

Совет:

Не удаляйте данные с девайса до тех пор, пока ваш проект не превратился в законченный видео-материал.

Наши смартфоны полны содержимым и мы часто удаляем нужные данные, чтобы освободить место. Если вы работаете над историей месяцами или даже годами, вам может понадобиться доступ к старым данным и сырым материалам. Не удаляйте данные – перезалейте их на жесткий диск или компьютер и храните в собственной медиа-библиотеке.
Я использую медиа-стример для хранения данных и для чистки смартфона. Есть много разных брендов, но два основных типа девайсов. Версия с Lightning адаптером для  iOS девайсов (например, iXpand от Sandisk) и кроссплатформенная версия, работающая через вайфай (Airstash by Maxell).

Я также использую приложение We Transfer для отправления материала с телефона моему редактору и другим коллегам.

 

Периферийные устройства

Когда решаете, какой смартфон купить, посмотрите, сколько аксессуаров для МЖ доступны для определенных моделей. Вот несколько тех, которыми пользуюсь я:

Линзы
Широкоугольная линза позволяет увеличить перспективу и сделать изображение со смартфона более устойчивым. Такая линза позволяет подобраться поближе к интервьюируемому, что позволит сделать качество аудиозаписи лучше.
MCam от ALM – крепкая прикрепляемая линза с множеством точек прикрепления, «башмаком» и сменными линзы.

ExoLens Pro – новая система использующая линзы Zeiss. Размером с ладонь, с «холодным башмаком» для крепления и удобное встроенное крепление для стандартных штативов.

Штатив
Я рекомендую маленькие штативы, которые легко носить и которые можно использовать как рукоятку для съемки с рук. Если вам нужна дополнительная высота, поставьте его на крышу машины, стену или шкаф. Manfrotto Pixi обладает всеми нужными функциями, выпускается в двух размерах.

Если хотите штатив повыше и не против лишнего веса, попробуйте монопод с разводными ножками. Мой выбор – Manfrotto 560B1.

Батарея
Я использую внешний аккумулятор Mophie 6000 МАЧ, который позволяет технике работать на 24 или даже 100 часов больше.

 

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01 февраля 2018

Фев 1, 2018

Профессия

Инструменты для мобильной журналистики
Иво Бурум, австралийский журналист с 30-летним опытом создания программ для прайм-тайма, рассказывает о том, какие инструменты

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