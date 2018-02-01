Инструменты для мобильной журналистики

Каждую минуту более трех миллиардов пользователей смартфонов используют более шести миллионов приложений для загрузки 600 часов кое-как снятых видео. Журналист Чарльз Фельдман называет этот поток кликов «информационным цунами». Я называю это новой возможностью.

Определяем стиль и язык

Что такое мобильная журналистика (МЖ)?

Является ли человек, снимающий видео на смартфон, но монтирующий его на компьютере, мобильным журналистом? Включать ли в понятие «мобильного журналиста» того, кто снимает на зеркалку, но монтирует на смартфоне?

Вы оказались в нужном месте в нужное время и вам удалось заснять падение самолета в Гудзон — это мобильная журналистика? Если так, то кто в этой истории журналист: свидетель происходящего или CNN, который использовал бесплатный филлер и назвал это городской журналистикой?

Глен Малкани, руководитель отдела инноваций ирландской телекомпании RTE, называет традиционный взгляд на мобильную журналистку (съемка, монтаж, текст и публикация видео-историй с использованием смартфона) «пуристским взглядом». Малкани верит, что МЖ должна позволить отдельному рассказчику использовать любые доступные ему технологии для создания максимально качественной визуальной истории…»

Короче говоря, МЖ — это комбинация навыков и инструментов цифрового сторителлинга для превращения сырого пользовательского контента в законченные пользовательские истории.