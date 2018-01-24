Руперт Мердок: Facebook должен платить издателям

Если уж соцсеть решила оставить в ленте только лучшие СМИ, то пусть платит им (но нет, не будет)
Медиа-магнат Руперт Мердок заявил, что если Facebook намерен ранжировать СМИ по степени доверия пользователей к ним, то соцсеть должна платить этим издателям. Это должно быть похоже на отношения кабельных сетей и телеканалов. Кабельные сети не производят контент, но получают деньги со зрителей и платят производителям их долю.
Заявление Мердока было вызвано очередной реформаторской инициативой Марка Цукерберга. В пятницу, 19 января, Цукерберг заявил, что Facebook не только снизит долю публичного контента в ленте с 5% до 4%, но и начнет отбор качественных источников информации. Для этого соцсеть будет спрашивать пользователей, доверяют ли они данному источнику. Кроме того, источники будут ранжированы по «информативности» и географической релевантности для пользователя.
Эта мера стала очередным шагом в реформаторских попытках защитить Facebook от fake news и политического скандала. Еще раньше Цукерберг объявлял о том, что алгоритмы Facebook отныне будут отдавать приоритет личным новостям и снизят выдачу новостей публичных, то есть контента СМИ, брендов, страниц.
Руперт Мердок, который в силу своего консерватизма и дружбы с Трампом не очень любим в медиа-индустрии, недавно неожиданно стал ее защитником и глашатаем. Он в открытую выступил против дуополии Google-Facebook от имени всей отрасли и постоянно говорит о несправедливом использовании этими платформами контента СМИ.
Время для этого подходящее. После политического скандала, связанного гипотетическим влиянием пророссийских троллей на американские выборы, интернет-платформы впервые оказались уязвимы для критики. Старые СМИ решили воспользоваться моментом, чтобы пролоббировать особую роль традиционной журналистики и, может быть, продвинуть регулирование интернета, в котором традиционные СМИ получили бы какие-то осязаемые преференции.
Одновременно с Мердоком с похожими заявлением выступили Генри Боджет, директор Business Insider, а также Бен Лерер, директор Group Nine Media. Все они ссылаются на последнюю инициативу Цукерберга: раз уж Facebook намерен оставить в ленте лучшие источники информации, то пусть платит им.
Однако требование оплаты издательского контента вряд ли найдет отклик со стороны Facebook. СМИ заинтересованы в распространении своего контента и в привлечении трафика через соцсети гораздо больше, чем Facebook в их контенте. Они не смогут устроить консолидированную забастовку и все равно будут публиковать свои лучшие анонсы и материалы через соцсети. Будут еще в очереди стоять, чтобы их посчитали лучшими и взяли в ленту.
Пока крупные игроки пытаются играть в политические игры и делают шумные заявления, маленьким СМИ остается немногое: пытаться развивать свои сайт и свою систему распространения в интернете, диверсифицированную, не завязанную на один канал. Милости от интернет-платформ ждать не приходится. А вот нежданные неприятности случаются.
Нельзя класть весь контент в одну корзину. А главное — надо сохранять контроль над собственным контентом. Только свой сайт. Если каналы чужие — то несколько. На Facebook надейся, а сам не плошай.