Руперт Мердок: Facebook должен платить издателям

Медиа-магнат Руперт Мердок заявил, что если Facebook намерен ранжировать СМИ по степени доверия пользователей к ним, то соцсеть должна платить этим издателям. Это должно быть похоже на отношения кабельных сетей и телеканалов. Кабельные сети не производят контент, но получают деньги со зрителей и платят производителям их долю.

Заявление Мердока было вызвано очередной реформаторской инициативой Марка Цукерберга. В пятницу, 19 января, Цукерберг заявил, что Facebook не только снизит долю публичного контента в ленте с 5% до 4%, но и начнет отбор качественных источников информации. Для этого соцсеть будет спрашивать пользователей, доверяют ли они данному источнику. Кроме того, источники будут ранжированы по «информативности» и географической релевантности для пользователя.

Эта мера стала очередным шагом в реформаторских попытках защитить Facebook от fake news и политического скандала. Еще раньше Цукерберг объявлял о том, что алгоритмы Facebook отныне будут отдавать приоритет личным новостям и снизят выдачу новостей публичных, то есть контента СМИ, брендов, страниц.

Руперт Мердок, который в силу своего консерватизма и дружбы с Трампом не очень любим в медиа-индустрии, недавно неожиданно стал ее защитником и глашатаем. Он в открытую выступил против дуополии Google-Facebook от имени всей отрасли и постоянно говорит о несправедливом использовании этими платформами контента СМИ.