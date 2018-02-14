Уважай партнера

На праздновании Дня города Нововоронеж газета «Мой город» и МУП «Кабельное телевидение» организовали три тематические площадки, партнерами которых выступили местные коллективы художественной самодеятельности и учреждения допобразования, ветеранская организация и хлебобулочный комбинат

Пришедшие бабушки и дедушки охотно рассказывали о том, что они очень любят «Мой город» и читают газету с того времени, как приехали сюда. При том что в те времена газеты «Мой город» в Нововоронеже еще не существовало: тогда местное издание называлось «Энергетик».

Одновременно проходила бесплатная раздача свежего выпуска газеты. Ажиотаж был страшный: «А мне не дали!», «А мне не хватило!». Раздавали еще флажки и галстуки. С одной стороны, ничего нового нововоронежские коллеги не придумали — все эти инструменты и приемы хорошо известны и довольно избиты. С другой стороны, если ими пользоваться грамотно, не «для галочки», обязательно родится эмоция. А для решения вопроса лояльности нужна именно эмоциональная составляющая. На цифрах, на сухой статистике бренд не развить. Нужно, чтобы у читателя от словосочетания «Мой город» становилось тепло на душе, чтобы возникла ассоциация с логотипом газеты. И эта цель была достигнута.

Задачей работы второй площадки было привлечение семейной аудитории, которая могла бы стать читателями «Моего города», а также зрителями «Кабельного телевидения». Здесь совместно с коллективами художественной самодеятельности и работниками учреждений дополнительного образования был организован детско-семейный праздник, «гвоздем» которого стал детский показ мод. Причем одежду моделировали сами дети вместе со своими родителями. А конферансье модного шоу стала популярная телеведущая «Кабельного телевидения».

Таким образом, тут был реализован тот же подход: «Мы создаем площадку, где вы можете показать себя с лучшей стороны. Но не забывайте, что это все сделали мы, газета «Мой город», и сделали это для вас». В этом и заключаются настоящие партнерские отношения, когда каждая сторона остается в выигрыше.

Третья площадка была организована по тому же принципу. Но здесь в качестве партнера выступил уже рекламодатель. В данном случае это был местный хлебобулочный комбинат, который знакомил гостей праздника со своей продукцией. Но одной дегустацией, пусть и шикарной, программа не ограничилась: каждый желающий мог попробовать себя в роли хлебопека и принять участие в веселой фотосессии.

Здесь, помимо повышения лояльности аудитории, МУП «Кабельное телевидение» решало маркетинговые задачи. Любой представитель малого, среднего или крупного бизнеса, увидев такую картину, должен задуматься: «А что, в принципе неплохой ход. Почему бы и мне не принять участие в подобном мероприятии в следующий раз?».