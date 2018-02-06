Наталья Лосева стала заместителем главреда агентства «Россия сегодня»

Наталья Лосева заняла пост заместителя главного редактора международного информагентства «Россия сегодня». Она приступила к работе с 1 февраля.

Лосева уже работала в «РИА Новости» с 2004 по 2012 год — она занимала посты заместителя главного редактора агентства и директора по мультимедиа и новым проектам. После этого она была первым заместителем гендиректора по новым медиа ЗАО «Аргументы и факты».​ В 2014 году она ушла из СМИ в государственную компанию «Мосгортур», где занималась развитием отрасли детского отдыха.

Пресс-служба «Россия сегодня»

Лосева действительно приняла наше предложение. В новой роли Наталья будет работать над инновационными каналами доставки контента и современными медийными форматами, а также займется анализом и развитием аудитории агентства

Международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня» было создано в декабре 2013 года на базе информагентства «РИА Новости». Главный редактор «России сегодня» — Маргарита Симоньян.

Источник: РБК

Заходное фото: РИА-Новости