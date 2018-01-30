Умерла член Союза журналистов Москвы Наталья Васенина

Член Союза журналистов Москвы Наталья Васенина скончалась на 66 году жизни. На сайте Союза журналистов Москвы опубликован некролог, который написала Ольга Давыдова, однокурсница и коллега Натальи Александровны.

Наталья Александровна родилась 5 июля в 1952 года в Грозном. Вся ее сознательная жизнь связана с журналистикой. Сотрудничать со СМИ начала сразу после школы, а в 1973 году поступила на факультет журналистики МГУ — занималась в радиогруппе. В 1978, по окончании МГУ, вернулась на родину. Умная, целеустремленная. Строила большие планы. Многое ей удалось. «Выросла» до главного редактора молодежной газеты «Республика». Жила с родителями в частном доме, растила дочь, радовалась жизни. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Жизнь изменилась в одночасье: Чеченская война. Плен. Возвращение в Москву. Работала редактором отдела политики газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», затем сотрудником пресс-службы Московской областной думы. Активно публиковалась в разных СМИ.

Наташа — моя однокурсница. Писать о ней в прошедшем времени очень больно. Тем более что совсем недавно с другой однокурсницей навещала ее. Несмотря на тяжелую болезнь, Наталья через силу смеялась и даже пыталась поддержать разговор. Вспоминала о студенческих годах. И очень верила, что у нее всё будет хорошо… А в субботу утром я узнала, что Наташи не стало. Когда начала писать некролог, поняла: как мало знаю о ней. Слышала, что была парламентским корреспондентом, писала о проблемах беженцев, не раз ее материалы отмечались творческими наградами. И никакой конкретики. Обратилась к Интернету, надеясь найти хоть какую-то информацию. Информации много. Как корреспондент газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» Наталья Васенина была лауреатом Национальной премии российской прессы «СИМПРЕ-2004» — за лучший материал года о проблемах беженцев (специальная номинация Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в РФ); в декабре 2004 г. отмечена специальным дипломом конкурса «Журналисты против этнической и религиозной нетерпимости», проведенного в рамках проекта «Противодействие «языку вражды»: гражданская позиция российских НПО и СМИ» (проводился при поддержке Европейской инициативы в области демократии и прав человека) — «За лучшее освещение проблематики «Война и дети»; лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2010» в Номинации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России (УВКБ ООН) «За серию материалов о положении беженцев в России».

Отпевание и прощание с Натальей Александровной Васениной пройдет в 13:00 30 января (вторник) в храме Живоначальной Троицы Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по адресу: Москва, 2-й Троицкий пер., д. 8/10 (10-15 минут пешком от станции метро «Цветной бульвар» или «Проспект мира»).

Похоронена Н.А. Васенина будет на Перепечинском кладбище.