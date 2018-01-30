Умерла член Союза журналистов Москвы Наталья Васенина

Янв 30, 2018

Член Союза журналистов Москвы Наталья Васенина скончалась на 66 году жизни. На сайте Союза журналистов Москвы опубликован некролог, который написала Ольга Давыдова, однокурсница и коллега Натальи Александровны.

Наталья Александровна родилась 5 июля в 1952 года в Грозном. Вся ее сознательная жизнь связана с журналистикой. Сотрудничать со СМИ начала сразу после школы, а в 1973 году поступила на факультет журналистики МГУ — занималась в радиогруппе. В 1978, по окончании МГУ, вернулась на родину. Умная, целеустремленная. Строила большие планы. Многое ей удалось. «Выросла» до главного редактора молодежной газеты «Республика». Жила с родителями в частном доме, растила дочь, радовалась жизни. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Жизнь изменилась в одночасье: Чеченская война. Плен. Возвращение в Москву. Работала редактором отдела политики газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», затем сотрудником пресс-службы Московской областной думы. Активно публиковалась в разных СМИ.

Наташа — моя однокурсница. Писать о ней в прошедшем времени очень больно. Тем более что совсем недавно с другой однокурсницей навещала ее. Несмотря на тяжелую болезнь, Наталья через силу смеялась и даже пыталась поддержать разговор. Вспоминала о студенческих годах. И очень верила, что у нее всё будет хорошо… А в субботу утром я узнала, что Наташи не стало. Когда начала писать некролог, поняла: как мало знаю о ней. Слышала, что была парламентским корреспондентом, писала о проблемах беженцев, не раз ее материалы отмечались творческими наградами. И никакой конкретики. Обратилась к Интернету, надеясь найти хоть какую-то информацию. Информации много. Как корреспондент газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» Наталья Васенина была лауреатом Национальной премии российской прессы «СИМПРЕ-2004» — за лучший материал года о проблемах беженцев (специальная номинация Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в РФ); в декабре 2004 г. отмечена специальным дипломом конкурса «Журналисты против этнической и религиозной нетерпимости», проведенного в рамках проекта «Противодействие «языку вражды»: гражданская позиция российских НПО и СМИ» (проводился при поддержке Европейской инициативы в области демократии и прав человека) — «За лучшее освещение проблематики «Война и дети»; лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2010» в Номинации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России (УВКБ ООН) «За серию материалов о положении беженцев в России».

Отпевание и прощание с Натальей Александровной Васениной пройдет в 13:00 30 января (вторник) в храме Живоначальной Троицы Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по адресу: Москва, 2-й Троицкий пер., д. 8/10 (10-15  минут пешком  от станции метро «Цветной бульвар» или «Проспект мира»).

Похоронена Н.А. Васенина будет на Перепечинском кладбище.

Источник: Союз журналистов Москвы
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