«Уральский рабочий» стал вкладкой «Комсомолки»

Старейшее свердловское издание «Уральский рабочий» открыло новый жизненный цикл — газета теперь выходит в формате вкладки «Комсомольской правды».

В мае 2017 года «УР» сменил учредителя. Им стало государственное автономное учреждение Свердловской области «Информационно-аналитический центр» (ИАЦ), выполняющее функции оператора-посредника между правительством и СМИ. Перед ИАЦ поставили задачу спасти издание от закрытия.

Глава «Информационно-аналитического центра» Дмитрий Катаржин подчеркивает, что называть «УР» в его нынешнем виде вкладкой не совсем корректно:

«Выход вместе с «Комсомолкой» — это просто форма распространения, одна из возможных, и это лишь начало пути. Мы также работаем с общественными организациями, через которые газета распространяется отдельно. Основная часть базы этих организаций осталась от предыдущего учредителя — через них оформлялась социальная подписка. В списке порядка 20 наименований. На будущее также рассматриваем возможные схемы самостоятельного взаимодействия с Роспечатью. Но дело в том, что газета распространяется бесплатно, и такого опыта с бесплатными изданиями, я думаю, пока вообще ни у кого нет. И подчеркну, что на данный момент люди покупают только «Комсомольскую правду» — «УР» они получают безвозмездно».

Отдельным большим проектом в ИАЦ называют электронное СМИ «Уральский рабочий».

«В процессе дискуссий о судьбе издания мы пришли к выводу, что сохранить и развивать бумажную версию можно, но отдельно нужно работать с сайтом. Уже сейчас его контент отличается от печатной версии. Он не станет очередным информационным агентством, планируется, что упор будет сделан на аналитической составляющей. Основная задача – простым языком говорить о сложных вещах, касающихся действий органов власти», — объясняет Катаржин.

Фото: mstrok.ru