Происхождение Обамы, или О пользе закрытых газет

Гавайская газета «Рекламщик Гонолулу» прекратила существование — в 2010-м она слилась с конкурентом. Но материалы газеты до сих пор хранятся — в микрофильмах.

Никто бы и не вспомнил об этой газете, если бы не одна ее особенность — после Второй мировой войны «Рекламщик» публиковал отчеты Гавайского департамента здравоохранения. В их числе была заметка на полосе B-6 в номере от 13 августа 1961 года, в которой сообщалось, что у мистера и миссис Обамы родился сын.

Если бы не эта заметка, сохраненная на целлулоиде в архиве, еще неизвестно, как сложилась бы политическая история США. Ведь во время выдвижения Барака Обамы в кандидаты от Демократической партии возник слух, что он родился не на территории США. А значит, не может быть президентом. Поговаривали, что за слухом стоял штаб тогдашней соперницы Обамы по внутрипартийным праймериз Хиллари Клинтон. Дональд Трамп, в то время спонсор демократов, тоже не прочь был посудачить о происхождении Обамы. Но сохраненный газетный архив с заметкой ведомственной хроники снял все вопросы.

На протяжении веков дворцовые записи и летописи служили хранилищем исторических сведений. С появлением прессы к ним добавились газеты. Да, газеты вымирают, но летописное их дело живет — в бумаге, в микрофильмах или в оцифрованном виде.

Почти во всех развитых странах существуют правительственные или общественные проекты по переводу старых газет в цифру. Этим занимается Библиотека Конгресса в США, которая раньше все микрофильмировала, теперь сканирует. Грандиозный правительственный проект по оцифровке старых газет затеян в далекой Австралии. Оцифровывают газеты в российских библиотеках.