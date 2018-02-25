Происхождение Обамы, или О пользе закрытых газет

Старые газеты хранятся в бумаге. А кто сохранит закрытые онлайн-СМИ?
Гавайская газета «Рекламщик Гонолулу» прекратила существование — в 2010-м она слилась с конкурентом. Но материалы газеты до сих пор хранятся — в микрофильмах.
Никто бы и не вспомнил об этой газете, если бы не одна ее особенность — после Второй мировой войны «Рекламщик» публиковал отчеты Гавайского департамента здравоохранения. В их числе была заметка на полосе B-6 в номере от 13 августа 1961 года, в которой сообщалось, что у мистера и миссис Обамы родился сын.
Если бы не эта заметка, сохраненная на целлулоиде в архиве, еще неизвестно, как сложилась бы политическая история США. Ведь во время выдвижения Барака Обамы в кандидаты от Демократической партии возник слух, что он родился не на территории США. А значит, не может быть президентом. Поговаривали, что за слухом стоял штаб тогдашней соперницы Обамы по внутрипартийным праймериз Хиллари Клинтон. Дональд Трамп, в то время спонсор демократов, тоже не прочь был посудачить о происхождении Обамы. Но сохраненный газетный архив с заметкой ведомственной хроники снял все вопросы.
На протяжении веков дворцовые записи и летописи служили хранилищем исторических сведений. С появлением прессы к ним добавились газеты. Да, газеты вымирают, но летописное их дело живет — в бумаге, в микрофильмах или в оцифрованном виде.
Почти во всех развитых странах существуют правительственные или общественные проекты по переводу старых газет в цифру. Этим занимается Библиотека Конгресса в США, которая раньше все микрофильмировала, теперь сканирует. Грандиозный правительственный проект по оцифровке старых газет затеян в далекой Австралии. Оцифровывают газеты в российских библиотеках.
Есть и энтузиасты-частники. Том Тиринский из американского городка Фултон, когда ушел на пенсию, начал оцифровывать местную газету «Фултонский патриот». Коренной фултонец, он был стародавним фанатом ее иллюстрированных колонок по истории родного города. Увлечение стало хобби. Он потратил десятки тысяч долларов (пенсионер может себе позволить) на покупку сканеров и газетных архивов. С 1999 года он отсканировал 50 миллионов страниц газет из США и Канады, причем некоторые газеты датированы 19 веком. И теперь ему предлагают полмиллиона долларов за его архив.
Маклюэн говорил, что медиа, устаревая, становится артформой. Действительно, эстетическая ценность старых медиа превосходит их коммуникационную ценность. Но архивная и историческая ценность старых газет — еще выше. Пресса умрет, но газеты останутся свидетелями истории. Их оцифровывают уже с прицелом на их историческое, а не медийное значение.
А кто сохранит онлайн-архивы закрывшихся электронных СМИ? Интернет-СМИ точно так же закрываются и исчезают с рынка — из-за внутренних неурядиц, а теперь и по экономическим причинам. Их материалы иногда сохраняются в кэше поисковиков или в перепечатках на других сайтах. Но нередко и пропадают совсем. Если онлайн-СМИ перестает существовать, бывшим владельцам зачастую нет никакого интереса поддерживать жизнь сайта, платить за хостинг, оплачивать какую-то минимальную техподдержку. И тогда весь контент исчезает. Статьи не сохранятся на пожелтевших страницах в чуланах или архивах. По заметкам пропавших электронных СМИ не восстановят историю рождения Обамы.
Эту особенность электронных СМИ стоит учитывать редакторам, сотрудникам и владельцам закрывающихся онлайн-изданий. Велика вероятность, что архив издания пропадет. Никто заранее не знает, будет ли он представлять хоть какую-то ценность в будущем. Но все же самим авторам надо, наверное, побеспокоиться о будущем материале для цифровой палеонтологии.