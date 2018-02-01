«Новая газета» и Эдвард Сноуден выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Российские правозащитники и журналисты b экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что номинировал на награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. В ноябре 2017 года «Комитет по предотвращению пыток» и «Новая газета» получили премию им. Сахарова, которая присуждается Норвежским Хельсинкским комитетом и была вручена в Осло Милашиной и Садовской. Лауреат шведской премии «За достойный образ жизни» Ганнушкина ранее неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию мира, в том числе и нынешним премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. По мнению Эейде, лауреатами награды могут быть объявлены все три россиянки, что допускается правилами присуждения премии.

Политик также выдвинул на премию мира живущего сейчас в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Депутаты Социалистической левой партии также номинировали Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премию мира присуждали уже дважды — в 1954 и 1981 годах, а также обладающую весьма неоднозначной репутацией сирийскую НПО «Белые каски».

31 января — последний день, когда принимаются номинации на Нобелевскую премию мира 2018 года, лауреата которой объявят в октябре. В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По сложившейся традиции, списки номинантов не публикуются, но каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Это бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора.

Заходная иллюстрация: РИА-Новости