Ассоциация СМИ Северо-Западного региона (АСМИ) сообщает тревожную новость: приостановлен выпуск газеты «Калининградская правда» — старейшего и авторитетнейшего издания на Северо-Западе

По словам генерального директора издания Игоря Никонова, газета больше не будет выходить из-за отсутствия средств. Типография отказалась печатать газету в долг до выравнивания экономической ситуации.

Игорь Никонов:

Последние несколько лет «Калининградская правда» вела борьбу за выживание

Ежедневная региональная газета «Калининградская правда» издавалась с 9 декабря 1946 года и в разные периоды входила в число лучших региональных периодических изданий страны. Заявленный тираж газеты — 7000 экземпляров.

Заходное фото: RuGrad.eu