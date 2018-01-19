Ассоциация СМИ Северо-Западного региона (АСМИ) сообщает тревожную новость: приостановлен выпуск газеты «Калининградская правда» — старейшего и авторитетнейшего издания на Северо-Западе
По словам генерального директора издания Игоря Никонова, газета больше не будет выходить из-за отсутствия средств. Типография отказалась печатать газету в долг до выравнивания экономической ситуации.
Игорь Никонов:
Последние несколько лет «Калининградская правда» вела борьбу за выживание
Ежедневная региональная газета «Калининградская правда» издавалась с 9 декабря 1946 года и в разные периоды входила в число лучших региональных периодических изданий страны. Заявленный тираж газеты — 7000 экземпляров.
Источник: Facebook Заходное фото: RuGrad.eu