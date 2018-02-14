Телеканал RT опередил CNN, BBC и Sky News

RT вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals, по числу номинаций (их 17!) опередив телеканалы CNN, BBC и Sky News. Среди работ RT, претендующих на победу, — спецвыпуски, посвящённые референдуму о независимости Каталонии, выборам в Германии и Франции, матчу Кубка конфедераций в России, а также документальный фильм о войне в Сирии и другие проекты телеканала.

• В финал New York Festivals в категории «Лучшее освещение срочных новостей» вышел новостной выпуск, посвящённый референдуму о независимости Каталонии. В номинации «Лучшее освещение продолжительного события» представлен спецэфир телеканала о проведении парламентских выборов в Германии, где из специально построенной студии в центре Берлина ведущие RT рассказывали о ходе голосования.

• Спецвыпуск, посвящённый заключительному матчу Кубка конфедераций — 2017 в России, стал финалистом в номинации «Лучший спортивный выпуск новостей». В эфире ведущие RT Нил Харви и известный британский футболист, комментатор и футбольный эксперт Стэн Коллимор рассказывали о матче Германия — Чили из специальной студии на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ролик RT о Кубке конфедераций номинирован в категории «Спецэффекты: промо».

• Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени», претендует на победу в категории «Цифровой спецпроект», а проморолики проекта — в категории «Кинематография».

• Спецвыпуск выходящей на канале RT America программы On Contact с лауреатом Пулитцеровской премии Крисом Хеджесом соревнуется за главный приз в трёх номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший репортаж-расследование», «Освещение общественно важных вопросов». Эпизод программы посвящён проблеме наркомании в США.

• В различных категориях в финал New York Festivals вышли заставка программы RT на испанском «Политическая кухня», проморолики о корреспондентах телеканала Алиане Ньевес, Хулии Доминзайн и Рубене Карселье, ролик, рекламирующий RT в соцсетях, а также промо спецэфира о президентских выборах во Франции и программы Оксаны Бойко Worlds Apart.

• На победу в трёх категориях «Документалистика» претендуют документальные фильмы телеканала, посвященные войне в Сирии, социаль