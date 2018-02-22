Анкета-фильтр для троллей: как это работает

Норвежский техноблог NRKbeta опубликовал 4 ноября 2017 года статью о презентации нового iPhone. Блог популярный, комментариев всегда много. Все было бы как всегда, но автор по какой-то причине написал в заголовке слово iPhone с большой буквы: «Hva er egentlig greia med Iphone?» И вместо содержательной дискуссии о флагманском продукте Apple сайт накрыла волна издевок в связи буквой i. Яблофилы схлестнулись с яблофобами.

Через пару часов, увидев, что дискуссия пошла в непотребное русло, редактор сайта применил фирменный прием NRKbeta. Теперь комментаторов приветствовала фраза: «Мы стараемся улучшить качество наших дискуссий. Мы хотим быть уверены, что каждый участник действительно прочитал статью. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса по статье, чтобы получить доступ к комментированию». После этого свара по поводу буквы i быстро сошла на нет.