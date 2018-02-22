Анкета-фильтр для троллей: как это работает

Норвежский сайт отсекает буйных комментаторов простеньким опросником
Норвежский техноблог NRKbeta опубликовал 4 ноября 2017 года статью о презентации нового iPhone. Блог популярный, комментариев всегда много. Все было бы как всегда, но автор по какой-то причине написал в заголовке слово iPhone с большой буквы: «Hva er egentlig greia med Iphone?» И вместо содержательной дискуссии о флагманском продукте Apple сайт накрыла волна издевок в связи буквой i. Яблофилы схлестнулись с яблофобами.
Через пару часов, увидев, что дискуссия пошла в непотребное русло, редактор сайта применил фирменный прием NRKbeta. Теперь комментаторов приветствовала фраза: «Мы стараемся улучшить качество наших дискуссий. Мы хотим быть уверены, что каждый участник действительно прочитал статью. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса по статье, чтобы получить доступ к комментированию». После этого свара по поводу буквы i быстро сошла на нет.
NRKbeta придумал фильтр-анкету для комментаторов год назад и прославился с этой идеей на весь мир. Журналист писал об этом на сайте в сентябре: «Борьба с троллями: сделать хотели грозу, а получили козу». Почему козу? Потому что спустя полгода после изобретения выяснилось, что читатели с охотой отвечают на вопросы анкеты под статьей, но при этом далеко не все комментируют потом саму статью. Например, на анкету под самой комментируемой статьей ответили 300 человек, но лишь 77 из них потом оставили комментарии. Читатели воспринимают анкету как развлечение, как контрольные вопросы после главы в школьном учебнике по поводу усвоенного материала.
Но, как показали баталии яблофилов и яблофобов, работает и антитролльная функция фильтра. Во-первых, для правильных ответов надо действительно прочесть статью. Во-вторых, 10-15 секунд, потраченных на анкету, оказывается достаточно, чтобы сбить троллевый настрой читателей. Срабатывает также некое чувство персонального ответа.