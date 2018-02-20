Платная подписка на политическую кулинарию

Рецепты и кроссворды дают New York Times треть цифровых подписных доходов
The New York Times, как известно, — ведущая общественно-политическая газета США. А возможно, и мира — учитывая, что у нее 3,5 миллиона платных подписчиков. Из них 2,2 миллиона — цифровые подписчики. Оба показателя — мировые рекорды.
Однако треть доходов в цифровой подписке изданию приносят... кроссворды и кулинарные рецепты. Например, в третьем квартале 2017-го NYT прибавила 154 тысяч цифровых подписчиков. Из них 26 тысяч подписались на кроссворды и 23 тысячи — на кулинарное приложение NYT Cooking.
Вкладки про еду – одно из самых популярных приложений в западных изданиях (в российских эта тема почему-то не получила развития). Там публикуют обзоры по национальным кухням, ресторанную критику, статьи по здоровому питанию и, конечно, рецепты. NYT даже продает готовые продуктовые наборы для рецептов, опубликованных в газете.
С июня 2017 года газета ввела платный доступ к своему приложению NYT Cooking. Доступ на 4 недели стоит $5. Но это не весь бизнес на рецептах. Другие источники заработка на рецптах:
1 У NYT есть кулинарная email-рассылка — Cooking newsletter. На нее подписаны 1,7 миллиона (!) подписчиков. Рассылка продается спонсорам.
2 Доступ к сайту NYT Cookbook и к соответствующему приложению для мобильных устройств можно купить за $40 в виде подарочного сертификата, который дает годовой доступ ко всем кулинарным продуктам NYT.
3 Наконец, редакция продает также кулинарную книгу — NYT Cookbook.
New York Times поймала волну и сформировала лояльную аудиторию в этом специфическом сегменте. В ноябре прошлого года количество посетителей выросло на 10 % (год к году), количество читателей, скачавших рецепты, выросло на 50 %, а поиск рецептов в NYT Cooking вырос на 80 %.
Вся кулинарная тематика на всех платформах издания теперь составляет своеобразный NYT Cooking hub, в котором накоплено более 18 тысяч испытанных журналистами рецептов.