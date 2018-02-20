Платная подписка на политическую кулинарию

The New York Times, как известно, — ведущая общественно-политическая газета США. А возможно, и мира — учитывая, что у нее 3,5 миллиона платных подписчиков. Из них 2,2 миллиона — цифровые подписчики. Оба показателя — мировые рекорды.

Однако треть доходов в цифровой подписке изданию приносят... кроссворды и кулинарные рецепты. Например, в третьем квартале 2017-го NYT прибавила 154 тысяч цифровых подписчиков. Из них 26 тысяч подписались на кроссворды и 23 тысячи — на кулинарное приложение NYT Cooking.

Вкладки про еду – одно из самых популярных приложений в западных изданиях (в российских эта тема почему-то не получила развития). Там публикуют обзоры по национальным кухням, ресторанную критику, статьи по здоровому питанию и, конечно, рецепты. NYT даже продает готовые продуктовые наборы для рецептов, опубликованных в газете.