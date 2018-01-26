В России может появиться омбудсмен по защите свободы слова

В Союзе журналистов России предложили учредить должность омбудсмена по защите свободы слова. Секретарь СЖР Ашот Джазоян в эфире радио «Говорит Москва» отметил, что сейчас увеличилось количество нарушений по отношению к российским журналистам:

Пора вводить понятие омбудсмена по защите свободы слова и по защите свободы журналистов, которые работают в разных странах. Этот обмудсмен должен как-то защищать их интересы. То, что приняла Госдума (закон о СМИ-иноагентах) — это был просто ответ на то, что происходило с Russia Today. Сейчас очень много нарушений по отношению к российским журналистам, которые действуют в разных странах. Достаточно припомнить, что 122 средствам массовой информации запрещена аккредитация на Украине. Есть какие-то чёрные списки.

Джазоян также рассказал, какими качествами должен обладать омбудсмен по защите свободы слова и кто должен утверждать его кандидатуру:

Это должен быть известный человек, который известен и внутри страны, и за рубежом. Это должен быть юрист. Может быть, человек уровня Михаила Федотова. <Кандидатуру> может и МИД определить. Сплошь и рядом под надуманными предлогами, что идёт какая-то пропаганда, фактически идёт нарушение самых основ свободы печати. Просто говорим: ага, из российской журналистики идёт какая-то пропаганда, и запрещаем их. А где доказательства этой пропаганды? И вот мы должны без эмоций защищать эти интересы.