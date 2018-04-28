Более десятка сотрудников оппозиционной газеты были приговорены к тюрьме

25 апреля турецкий суд приговорил более десятка журналистов оппозиционной газеты «Джумхуриет» к различным тюремным срокам. Сотрудников обвинили в содействии террористическим организациям.

14 журналистов газеты «Джумхуриет» были приговорены к срокам тюремного заключения от 2,5 до 7,5 лет. Наказание получил еще один подусудимый, который не является сотрудником данной газеты. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы за свои публикации в сети микроблогов Twitter. Суд постановил, что рассмотрение обвинений в адрес бывшего главного редактора «Джумхуриет», который на данный момент проживает в Германии, будет продолжено в рамках другого судебного дела.

Агентство AFP сообщил, что исполнение приговора сотрудникам газеты было отложено до окончания рассмотрения апелляций.

Журналисты и сотрудники оппозиционной турецкой газеты «Джумхуриет» были задержаны в 2016 году. В ноябре того же года прокуратура Стамбула заявила об их связях с запрещенными в стране Рабочей партией Крудистана (РПК) и организацией ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). В них входят сторонники мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно ее Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.

Бывший главный редактор «Джумхуриет» Джан Дюндар был задержан в 2015 году, после того, как в газете была опубликована статья, где обвиняли власть Турции в поставках оружия боевикам в Сирии. Уже в феврале 2016 года Дюндара освободили. В мае того же года на него совершили неудачное покушение, из-за чего он покинул Турцию и выехал на временное место жительства — в Германию.