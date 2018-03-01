В Ростовской области подписчик, не получив газету, обратился в полицию

Первый в 2018 году номер газеты «Крестьянин», издающейся в Ростове-на-Дону, был особенно ценным. Там опубликовали лунный календарь. Спустя некоторое время после его выхода в редакцию пришло письмо от разгневанного подписчика. Читатель требовал, чтобы редакция провела журналистское расследование по поводу кражи номера из его почтового ящика.

К письму было приложено постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Оказывается, не получив номер с долгожданным лунным календарем, подписчик заподозрил кражу и обратился в полицию.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сухим языком протокола рассказана леденящая кровь детективная история. «22.01.2018 в ДЧ ОП Мо МВД России… поступило обращение от гр. К., о том, что ему не принесли почту. При проведении проверки установлено следующее... Гр. К. выписывает газету «Крестьянин», которую приносит ему почтальон домой. В январе 2018 года К. получил второй выпуск газеты «Крестьянин», хотя первого выпуска не получал, в связи с чем обратился в полицию, так как в первом выпуске газеты должен был быть лунный календарь. Опрошенная заведующая почтового отделения… пояснила, что газета первого выпуска также была положена почтальоном в почтовый ящик К. Кто мог взять газету К., ей неизвестно.»