В Ростовской области подписчик, не получив газету, обратился в полицию

В краже особо ценного номера он заподозрил почтальона или соседку
Первый в 2018 году номер газеты «Крестьянин», издающейся в Ростове-на-Дону, был особенно ценным. Там опубликовали лунный календарь. Спустя некоторое время после его выхода в редакцию пришло письмо от разгневанного подписчика. Читатель требовал, чтобы редакция провела журналистское расследование по поводу кражи номера из его почтового ящика.
К письму было приложено постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Оказывается, не получив номер с долгожданным лунным календарем, подписчик заподозрил кражу и обратился в полицию.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сухим языком протокола рассказана леденящая кровь детективная история. «22.01.2018 в ДЧ ОП Мо МВД России… поступило обращение от гр. К., о том, что ему не принесли почту. При проведении проверки установлено следующее... Гр. К. выписывает газету «Крестьянин», которую приносит ему почтальон домой. В январе 2018 года К. получил второй выпуск газеты «Крестьянин», хотя первого выпуска не получал, в связи с чем обратился в полицию, так как в первом выпуске газеты должен был быть лунный календарь. Опрошенная заведующая почтового отделения… пояснила, что газета первого выпуска также была положена почтальоном в почтовый ящик К. Кто мог взять газету К., ей неизвестно.»
Далее местный Анискин сообщает: «Исследовав все имеющиеся документы, объяснения лиц, прихожу к следующему, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие события преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ и руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, так как в данном случае усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, виновные по которому могут быть привлечены в случае их установления».
Не найдя газетного вора через полицию, подписчик потребовал от редакции расследовать происшествие. Главный редактор «Крестьянина» Виктория Никитенко сообщила в своем Фэйсбуке, что редакция звонила в местное отделение почты. Там заверили, что газету доставляют исправно, и сообщили, что этот подписчик уже повесил на ящик «амбарный замок», так что теперь точно все будет хорошо. Редакция, конечно, решила выслать читателю номер с лунным календарем из своих неприкосновенных запасов.
Главный редактор рассказала Журналисту, что каждый год газета в первом номере публикует посевной лунный календарь. И обязательно кто-то жалуется, что не получил номер. Но чтобы заявить в полицию — это впервые.
Редакции, кстати, доводилось раньше заниматься и иными способами альтернативной доставки. Однажды коллеги застали Викторию диктующей читателю по телефону гороскоп из свежего номера. «Газету ему вовремя не доставили, а он не знал, как ему жизнь свою распланировать,» — объяснила Никитченко.