Леонид Парфёнов запустил YouTube-шоу «Парфенон» о новостях за неделю

Журналист Леонид Парфенов запустил на своём YouTube-канале еженедельное шоу «Парфенон», в рамках которого он рассказывает о событиях за неделю. По его словам, он решил заняться обсуждением актуальных событий в интернете, в том числе потому что «ничего, кроме писать кадровые и закадровые тексты не умеет».

В первом выпуске журналист пьёт вино и высказывается о коррупционном скандале в Дагестане, годовщине смерти поэта Александра Башлачёва и книге Березовского.

Леонид Парфенов

Я ещё попросил, всё-таки, чтобы вино было в кадре, раз это не работа. А я очень хочу. «Парфенон» — это понятно почему, а 18+ — это от того, что в каждом выпуске, рассуждая на темы, буду попивать винцо и о нём рассуждать буду тоже.

Продюсером шоу Парфенова выступил Илья Овчаренко, продюсер Wylsacom Media. По его словам, Парфенов пишет сценарий и рассказывает о культурных явлениях, политике и событиях, которые в первую очередь интересны ему самому. Следующие выпуски будут сняты в Мюнхене и Нью-Йорке.

Илья Овчаренко

Логика появления понятна — шоу для аудитории до 25 лет в избытке, а вот после — совсем наоборот. Куда податься просвещённому, заинтересованному зрителю, которому хочется увидеть на экране того, чьё мнение действительно релевантно. Чей опыт очевиден, чьи работы всем известны, а стиль за годы лишь набрал вес?

Фото: interviewrussia.ru