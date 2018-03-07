Постатейная подписка — много попыток, мало результата

Натолкнувшись на пэйвол, то есть на требование заплатить, многие читатели досадуют: мол, мне не нужна подписка на месяц, а вот конкретно эту статью я бы купил. Почему бы редакции не установить за нее плату, пусть 10 или 50 рублей. И это было бы для редакции дополнительный источник дохода, ведь иначе читатель все равно не заплатит.

Но нет, это так не работает. Многие редакторы думали над этим и отказались от идеи микроплатежей — подписки на одну статью.

Лет пять назад даже были попытки запустить системы постатейных микроплатежей за журналистику, основанных на принципе Like’n’Pay — «понравилось — заплати». Этот принцип применяется, например, на рынке популярной музыки. Самый известный случай: в 2007 года британская группа Radiohead выложила в интернете в открытом доступе свой альбом In Rainbows, предложив поклонникам платить столько, сколько они пожелают. Radiohead хорошо заработала на этом проекте. Но он все же остался уникальным экспериментом. В России тоже существуют площадки, где музыканты продают музыку за благодарственные платежи, но механизм Like’n’Pay отличается нестабильностью.

Есть в России своя специфика и на финансовом рынке. Государство не очень приветствовало системы альтернативной организации платежей. Поэтому банки не хотели сотрудничать с системой микроплатежей. Так что кнопка постатейной оплаты не прижилась.