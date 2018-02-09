Топовые глянцевые журналы меняют главредов

Иляна Эрднеева назначена главным редактором Glamour Россия. Она заменит Машу Федорову, которая приняла предложение стать главным редактором Vogue Россия.

Маша Федорова

Маша Федорова в 1995 году окончила факультет промышленного дизайна МХПИ им. Строганова.

В Condé Nast Маша Федорова пришла в августе 2001 года редактором отдела моды журнала GQ, в 2004 году была назначена директором отдела моды GQ.

В Glamour Маша Федорова работает с момента его запуска — с 2004 года – в должности директора отдела моды. В 2010 году Маша назначена главным редактором Glamour.

Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия:

«Маша Федорова с первого дня работает в Glamour, она один из самых опытных профессионалов глянцевой индустрии. За 8 лет во главе самого тиражного модного журнала страны Маша привнесла в Glamour мегатонны драйва, современных тем и проектов, от съемок с паралимпийцами до специальной рубрики моды для девушек немодельных размеров. При Маше цитируемость и упоминаемость Glamour выросли в разы, премия «Женщина года Glamour» стала заметным светским событием в Москве, фанатские сообщества Glamour в соцсетях выросли до рекордных размеров. Маша обладает уникальным опытом — она всесторонний редактор, талантливый ментор, прекрасный стилист, популярная медийная персона, отличное первое лицо для Vogue. Маша привнесет много идей и новой энергии в Vogue. До конца 2018 года Маша продолжит курировать Glamour как редакционный директор. Мы так ценим все, что Маша сделала в Glamour, что нам нелегко так сразу ее отпустить».

Иляна Эрднеева

Иляна Эрднеева родилась в Элисте, республика Калмыкия, ей 27 лет.

Окончила факультет журналистики МГУ. Учась на филфаке, работала на сайте glamour.ru, после полугодовой стажировки ушла писать диплом, вернулась в 2013 году редактором отдела культуры. Через полгода стала редактором отдела моды, еще через год — старшим редактором отдела моды Glamour и шеф-редактором Glamour Style Book, издания для поколения Instagram и Street Style.

Маша Федорова, главный редактор Vogue:

«Иляна — редактор, педантичный в вопросах стиля. Ее острый ум, образованность, знание современной культуры и истории, страсть к моде, театру и музыке всегда помогали мне в выборе героев и тем для журнала. Glamour во многом сформировал ее вкус. Начав читать его с детства, она поступила на филфак и хотела работать именно в нашей редакции. Я верю, что с приходом Иляны мы увидим и новое поколение читателей и приятно удивим тех, кто с Glamour уже более 14 лет».

Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия:

«Иляна Эрднеева — молодой энергичный редактор, знает и читает Glamour с ранней юности и прекрасно понимает интересы аудитории миллениалов. Под менторством Маши Иляна быстро выросла профессионально, и ее свежий взгляд пойдет журналу очень на пользу. Здорово, что мы растим таланты внутри своей команды. До конца 2018 года Маша продолжит курировать журнал как редакционный директор. Мы так ценим все, что Маша сделала в Glamour, что нам нелегко так сразу ее отпустить».