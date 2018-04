Подкасты — это просто удобно

— Почему на западе к подкастам испытывают особый интерес?

Современное общество нуждается в регулярном поступлении информации без ущерба основным делам. Подкасты решают эту задачу. Люди слушают подкасты по дороге на работу, во время уборки, и чувствуют, что время было проведено с пользой для саморазвития. Согласно исследованиям Knight Foundation, 40 % фанатов подкастов тратят на прослушивание подкастов более 10 часов в неделю. Смартфон — основное средство прослушивания у 84 % активных пользователей.

Еще про популярность — компания Marvel весной 2018 года собирается выпустить на платформе Stitcher в пакете Premium подкаст «Росомаха: Долгая ночь», созданный в формате радиоспектакля. После обкатки на Stitcher подкаст будет запущен и на других аудио-площадках. Но случится это не раньше осени 2018 года. Сценарий 10-серийного проекта написал автор комиксов Бен Перси.

— В чем вы видите разницу между радио и подкастами?

— Это не совсем корректный вопрос. Подкасты считаются ответвлением от радио, частью современного аудиопотребления, а радиоведущие стали активно пользоваться этим инструментом. Подобно тому, как первые телевизионные журналисты появились из радиожурналистов, первые ведущие подкастов выросли из диджеев и виджеев.

On-demand прослушивания (записи программ, вышедших на радио) путают с подкастами. Однако полноценными подкастами все-таки следует считать эксклюзивно созданный контент, который, например, может включать фрагменты эфира и некоторые аналитические материалы. «Наше радио» раньше на том же Apple Podcast выпускало еженедельный 10-минутный подкаст о том, что было в эфире утром с цитатами гостей, лучшими шутками и темами эфира. Ведущие специально записывали вводную часть и подводки для отрывков из эфира. Таким образом, поклонники шоу, пропустившие интересные моменты могли послушать все лучшее потом.

— Подкасты как-то взаимодействуют с традиционной журналистикой?

— Сегодня подкасты — это важная составляющая крупнейших западных СМИ. В 2018 году 194 главредов и управленцев в медиакомпаниях заявили, что будут развивать подкасты.

Подкасты ведут, например, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник и главный редактор Vox Эзра Кляйн.

Издание Buzzfeed летом 2017 опубликовал первый выпуск утреннего короткого (3-4 минуты) новостного шоу Reporting To You, доступного для умных колонок Amazon Echo. Это шоу так же можно послушать в формате подкаста на Apple Podcast.

В октябре подкаст The New York Times The Daily скачали 100 миллионов раз. Он выходит пять раз в неделю и длится около 20 минут. Подкаст уверенно входит в десятку лучших по версии различных сайтов. Так, сегодня он на 4 месте в iTunes. The New York Times запустила еженедельный подкаст The New Washington с интервью.

Газета The Wall Street Journal добавила к своим коротким аудио-дайджестам новостей новую подкаст-программу с обзором рынков.

А британский GQ представил подкаст Strike, посвященный футболу. Его ведет fashion-директор GQ Элгар Джонсон. Хронометраж одного выпуска 30 минут. Кстати о монетизации: партнером запуска выступила компания Entale, которая предоставила платформу для подкаста. Благодаря этой платформе, слушатель может переходить по главам внутри выпуска.

— Как Вы относитесь к тому, что Facebook запускает live аудио?

— Сегодня Facebook старается удержать аудиторию любыми способами и использует для этого все технические возможности (яркий пример — расширенное изучение VR-возможностей). Live аудио — это еще один способ удержать аудиторию и мотивировать ее предпочесть привычную платформу, ее инструменты и базу подписчиков для потребления или создания контента. Подсознательно аудитория испытывает больше доверия к контенту на проверенной платформе, а в случае с Facebook влияют еще и их заявления о дополнительном контроле фейковой информации. Я радуюсь понятным инструментам, а также стараюсь минимизировать количество платформ, которыми пользуюсь. Однако монополия Facebook не всегда идет на пользу создателей нестандартного контента.

— Сложно ли пишущим журналистам начать разговаривать?

— Как правило, видео и аудиоподкастами начинают заниматься в основном журналисты радио и ТВ специальностей. Они обладатели изначально богатого инструментария для этого — поставленного голоса и умения формулировать свою мысль для аудиоформата. Когда этим начинают заниматься пишущие журналисты, даже профессионалы (пример — та же Meduza), это всегда слышно. Однако большинство из них регулярно приходит на радио в качестве гостей, поэтому основные особенности уже интуитивно понятны. И дальше можно корректировать на основании тех же комментариев аудитории. Если подкаст записывает харизматичный персонаж, хорошо знакомый и любимый аудиторией, ему прощают многие деффекты, однако бывает, что подбирающий меткие фразы на бумаге журналист в эфире или подкасте показывает себя настоящей занудой.

— Кроме разговорного подкаста есть какие-то другие его разновидности?

— Подкастами иногда считаются и микстейпы (музыкальные подборки), сопровождающиеся комментариями или только открывающим текстом. А вообще, можно выделить подкасты следующих жанров: документалистика, комедия, investigative journalism, ток-шоу, аналитические передачи. Руководитель проекта Radiotopia Джулия Сапиро выделяет следующую типологизацию подкастов (достаточно детальную): infocast (информационный), backcast (про прошлое), crimecast (расследование преступлений, тот же), чамкаст (дружеский подкаст), хамблкаст (неординарные истории), риалкаст (что сейчас), фикшнкаст (про научную фантастику, например), хаукаст (лайфхаки), сиквелкаст (про истории), втф-каст (шозахрень).

— Какие у вас самые любимые подкасты?

— Backseat Rider Энтони Понса, который был репортером и ведущим утренней программы на NBC в Чикаго и, бросив все, пошел водителем в систему такси Lyft (местный аналог Uber). Он разговаривает с пассажирами и с их разрешения рассказывает их истории. Также слушаю с удовольствием Songexploder. Узнала о нем из рекомендаций музыкантов, что уже само по себе показательно. Один выпуск — история песни, альбома или музыкального метода, рассказанная самими музыкантами. Подобная программа про музыку вполне могла бы быть в эфире традиционной радиостанции. Еще хочу назвать A History of the World in 100 Objects. Это подкаст BBC4, который ведет директор Британского музея. Один выпуск — один предмет. Зачастую это предметы обихода, через которые рассказывается о каком-то историческом периоде.

— Можете сформулировать правила успешного подкаста?

— Как уже говорилось, причина низкой популярности подкастов на русском — бедность тем и низкое качество. Если яркий ведущий начнет делать что-то неординарное и только в формате подкаста, это сразу привлечет внимание. Подкасты сейчас пытаются сделать модными. Стоит использовать инфлюенсеров (от англ. influencer) — то есть известных людей, которые расскажут своей аудитории в соцсетях, что такой формат им интересен.

— Как захватить внимание слушателя? Есть ли правила, по которым создаются подкасты? Ведь, в отличие от радиопередач, их всегда слушают сначала.

— Первое: структурность и последовательность. Возможность послушать подкаст с самого начала и до конца — есть их важное преимущество по сравнению с радио. В эпоху клипового сознания становится важным по возможности структурировать полученные из разрозненных источников знания. Часто подкасты дают такую возможность, разбирая тему за 2-3 минуты или посвящая ей подробный анализ на час.