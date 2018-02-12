Чернуха в СМИ: как сбросить проклятье негатива

Западная журналистская поговорка рифмует кровь и высокие тиражи: «If it bleeds, it leads». Однако один британский журнал, называющийся Positive News, пошел против шерсти. Редакция исповедует концепцию «конструктивной журналистики». Это значит, что журнал не столько освещает проблемы, сколько фокусируется на описании их решений.

Проект Positive News был запущен 23 года назад в виде бесплатной газеты. Два года назад издание было перезапущено в виде ежеквартального журнала. Его владельцами стали 1542 читателя-инвестора, который дали денег на переформатирование и развитие издания. Доходы строятся по модели membership — на пожертвованиях (от 1 £) и подписке (30 £ в год). С 2016 года 84-страничный журнал нарастил подписку на 29% — до 4500. Посещаемость сайта растет на 15% в год.

«На первом месте стоит наша социальная миссия — распространение хороших новостей, — говорит главный редактор Шон Вуд. — Но еще мы хотим показать рынку, что конструктивная журналистика и кооперативное владение могут быть хорошей бизнес-моделью».

Редакция работает, по сути, по схеме антрепризного театра: три штатных редактора собирают материалы с фрилансеров. В конце концов, СМИ планирует вернуть первичным инвесторам хотя бы часть вложений. Но основные планы на будущие доходы связаны, конечно, с развитием конструктивной журналистики.

Существует расхожее мнение, что журналисты все время «нагнетают», что СМИ всегда тяготеют к чернухе. Как говорит на планерке редактор Миша из спектакля «День Радио»: «Не случилось ли что-нибудь плохое? Это было бы очень хорошо!»

Однако это не совсем вина СМИ. Американец Даниэль Канеман получил в 2002 году Нобелевскую премию за свои работы в поведенческой экономике. Так вот он показал, что риск потерь воздействует на людей сильнее, чем потенциал выгод. Проще говоря, плохое вызывает отклик лучше, чем хорошее. Если применить это правило к СМИ, то на нем и строится лучшая продаваемость плохих новостей. СМИ с их чернухой невольно следуют за настройками человеческой психики.