Чернуха в СМИ: как сбросить проклятье негатива

Чудо: британский журнал хороших новостей сумел нарастить подписку на треть
Западная журналистская поговорка рифмует кровь и высокие тиражи: «If it bleeds, it leads». Однако один британский журнал, называющийся Positive News, пошел против шерсти. Редакция исповедует концепцию «конструктивной журналистики». Это значит, что журнал не столько освещает проблемы, сколько фокусируется на описании их решений.
Проект Positive News был запущен 23 года назад в виде бесплатной газеты. Два года назад издание было перезапущено в виде ежеквартального журнала. Его владельцами стали 1542 читателя-инвестора, который дали денег на переформатирование и развитие издания. Доходы строятся по модели membership — на пожертвованиях (от 1 £) и подписке (30 £ в год). С 2016 года 84-страничный журнал нарастил подписку на 29% — до 4500. Посещаемость сайта растет на 15% в год.
«На первом месте стоит наша социальная миссия — распространение хороших новостей, — говорит главный редактор Шон Вуд. — Но еще мы хотим показать рынку, что конструктивная журналистика и кооперативное владение могут быть хорошей бизнес-моделью».
Редакция работает, по сути, по схеме антрепризного театра: три штатных редактора собирают материалы с фрилансеров. В конце концов, СМИ планирует вернуть первичным инвесторам хотя бы часть вложений. Но основные планы на будущие доходы связаны, конечно, с развитием конструктивной журналистики.
Существует расхожее мнение, что журналисты все время «нагнетают», что СМИ всегда тяготеют к чернухе. Как говорит на планерке редактор Миша из спектакля «День Радио»: «Не случилось ли что-нибудь плохое? Это было бы очень хорошо!»
Однако это не совсем вина СМИ. Американец Даниэль Канеман получил в 2002 году Нобелевскую премию за свои работы в поведенческой экономике. Так вот он показал, что риск потерь воздействует на людей сильнее, чем потенциал выгод. Проще говоря, плохое вызывает отклик лучше, чем хорошее. Если применить это правило к СМИ, то на нем и строится лучшая продаваемость плохих новостей. СМИ с их чернухой невольно следуют за настройками человеческой психики.
В 2014 году ростовское онлайн-издание «Городской репортер» провело дерзкий эксперимент. Редакция решила целый день писать только о хороших новостях. Естественно, посещаемость сайта в этот день рухнула — в три раза. «Мы брали новости, исключая явные убийства и катастрофы, и выносили в заголовок что-то позитивное, — рассказывала заместитель главного редактора Виктория Некрасова. — Например, новости о минировании двух вокзалов в Ростове-на-Дону мы публиковали с заголовком, что сообщения оказались ложными. То есть выносили в начало позитивную информацию, но, к сожалению, такая новость мало кому была интересна».
Впрочем, нет худа без добра. Новость о смелом эксперименте «Городского репортера» попала в телепередачу к Ивану Урганту и даже в ведущие западные СМИ. Нормальная компенсация за потерю 70% дневного трафика. Но компенсация одноразовая.
Возможно, правильно сформулированная концепция позитивных новостей или «конструктивной журналистики» все-таки сможет найти свою нишу. Британский медийный портал PressGazette, сообщая о позитивных новостях из редакции Positive News, старается в росте подписки на журнал разглядеть тенденцию. Например, в январе этого года журнал Time пригласил Билла Гейтса быть гостевым редактором выпуска, и тот решил посвятить весь выпуск «оптимизму». В ноябре прошлого года редактор Guardian Кэтрин Виннер призвала своих журналистов фокусироваться на обнадеживающих идеях. А Институт Рейтерс в 2017-м провел исследование, которое показало, что треть людей часто или иногда избегают новостей, потому что опасаются, что те могут испортить им настроение.
Возможно, постепенное смещение потребления новостей в интернет позволит традиционным СМИ получать какую-то выгоду от позитивной журналистики. «От своих читателей мы слышим, что они хотят читать такие статьи, которое затрагивают важные проблемы, но не оставляют ощущения безнадеги», — говорит редактор Positive News Шон Вуд.
Может быть, как идея для нишевого издания, концепция хороших новостей все-таки имеет шансы? Или хотя бы в формате рубрики?