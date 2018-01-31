«Почта России» выделит 1,5 млрд руб. на поддержку прессы

Почтовый оператор «замораживает» тарифы на доставку и закладывает 1,5 млрд руб. в виде скидок в подписную кампанию.

Во втором полугодии 2018 года сохранится существующая стоимость доставки федеральных и региональных периодических изданий. Также не будут превышены тарифы на магистральную перевозку. Почтовый оператор направит 1,5 млрд руб. собственных средств «на поддержку института подписки».То есть скидка на подписные издания составит от 20 до 25%. В «Почте России» пояснили, что в скидочный пул войдет более 2,5 тысяч изданий (в том числе детские, научно-популярные, издания на языках народов России).

Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России»:

Мы понимаем, насколько важна печатная пресса для населения и оказываем максимальную поддержку печатным СМИ и самим подписчикам

Эксперты отмечают, что таким образом «Почта России» пытается привлечь клиентов. Аналитик Леонид Делицын отмечает, что, почтовому оператору нужны поводы для того, чтобы население продолжало ходить в офисы, поскольку они — стратегический канал продажи услуг онлайн-доставки и финансовых услуг — основных драйверов роста «Почты России». Эксперт подчеркивает, что Конкуренты в виде онлайн-магазинов и банков, за исключением «Сбербанка», подобного доступа к возрастной аудитории не имеют. Поэтому льготную подписку можно рассматривать как способ маркетинга, продвижения всего спектра услуг «Почты».

В «Финаме» напоминают, что 40% сельского населения и 30% населения малых городов до сих пор не пользуется интернетом. В масштабах России - это четверть всего населения (25%).

Леонид Делицын:

Безусловно, речь идёт о старших поколениях, у которых есть телевизор и радио, но, телевизор и радио – бесплатны, а за подписку они всё-таки платят. Если же речь идёт о региональных изданиях, то там зачастую местная газета является основным источником информации, в том числе и административной – указов и распоряжений руководителей регионов, местных новостей, анонсов событий и т.п.

В целом рынок печатных СМИ в России предсказуемо сжимается, причем год к году все более динамично. По оценкам экспертов, за последние 5 лет в России прекратили существование около 30 тысяч печатных газет и журналов.

«Сейчас рынок рекламы в печатной прессе составляет менее половины (47%) от того, что было в 2013 году. Подписка — один из способов выживания печатных СМИ», — уточняет Леонид Делицын.