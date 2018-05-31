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журфак

К практике студентов надо готовить

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от
31 мая 2018

мая 31, 2018

Клуб
Журналистами не рождаются, ими становятся
К практике студентов надо готовить

Мнение

Бабченко жив
Надежда Ажгихина: «Происшедшее войдет в историю журналистики и будет обсуждаться и интерпретироваться еще долго»

Мнение

«У меня противный голос»
Развенчиваем миф об идеальном голосе радийщика