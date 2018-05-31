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Кафедра
Светлана Распопова
Теги:
журфак
К практике студентов надо готовить
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№
от
31 мая 2018
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мая 31, 2018
Клуб
Журналистами не рождаются, ими становятся
К практике студентов надо готовить
Мнение
Бабченко жив
Надежда Ажгихина: «Происшедшее войдет в историю журналистики и будет обсуждаться и интерпретироваться еще долго»
Мнение
«У меня противный голос»
Развенчиваем миф об идеальном голосе радийщика
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