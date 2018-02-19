Тимур Асланов: Пиарщик должен уметь пропиарить и себя.

В этом году отмечает своё десятилетие международный конкурс для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года» О том, как развивался сам конкурс и его участники в течение десяти лет, что нужно, чтобы победить в конкурсе, и кому имеет смысл участвовать, мы поговорили с председателем жюри конкурса «Пресс-служба года», главным редактором журнала «Пресс-служба» Тимуром Аслановым

Тимур Анатольевич, сегодня в России, пожалуй, не осталось ни одного профессионального пиарщика, который не слышал бы о конкурсе «Пресс-служба года». И все же расскажите о нём новичкам в профессии, которые хотели бы получить рекомендации профессионалов и уже стремятся к признанию своих заслуг.

— В конкурсе «Пресс-служба года-2017» могут принять участие представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, пресс-секретари, PR-отделы компаний и предприятий, PR-агентства и независимые PR-специалисты. В этом году у нас четырнадцать номинаций:

• «Пресс-служба года»;

• «Пресс-секретарь года»;

• «Лучшее печатное корпоративное СМИ»;

• «Лучшее электронное корпоративное СМИ»;

• «Лучшая обложка корпоративного СМИ»;

• «PR с нуля» (к участию в этой номинации принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году);

• «Продвижение территорий»;

• «Лучший PR-проект в государственной сфере»;

• «Лучший PR-проект в бизнесе»;

• «Лучший пресс-релиз»;

• «Лучший проект по внутрикорпоративному PR»;

• «PR в социальных медиа»;

• «Лучший социальный проект в бизнесе»;

• «Лучший студенческий PR-проект».

Кстати, участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. Единственный нюанс: в каждую номинацию можно подать только одну заявку от каждого участника.

Что делать специалистам, по каким-либо причинам не попадающим в число участников по заявленным критериям, но у которых есть реализованный PR-проект?

— Не отчаиваться и всё равно подавать заявку. Не исключено, что мы учредим для них специальный приз. Наш конкурс — живой, постоянно развивающийся организм, и уже завтра в нём могут появиться номинации, о которых вчера мы и не думали.

Как победить в конкурсе?

— Ну самое главное — прислать интересный проект. Однако практика показывает, что иногда хорошие заявки не получают призовых мест из-за неправильного оформления. Скупой короткий текст описания, отсутствие картинок, не прилагаются публикации и так далее. Жюри судит о проекте в первую очередь по тому, как он представлен. Чем более яркой и красочной будет заявка, чем больше там будет информации, чем конкретнее она будет, тем больше шансов на высокую оценку. Пиарщик должен уметь и себя отпиарить.

А цели конкурса «Пресс-служба года» за эти десять лет менялись?

— Считаю, что цели мы изначально поставили настолько чёткие и правильные, что можно их лишь дополнять. Вот уже десятый год подряд конкурс помогает нам выявить и наградить лучшие проекты и работы, а также лучших специалистов в области связей с общественностью и лучшие коллективы пиарщиков, содействовать повышению профессионализма в нашей отрасли. Важно и то, что мы предоставляем пиарщикам из России, ближнего и дальнего зарубежья площадку для обмена профессиональным опытом, где PR-специалисты могут получить экспертную оценку своих работ и узнать о самых удачных кейсах коллег.

Есть ли какие-либо ограничения для участников конкурса «Пресс-служба года»?

— Участие бесплатное. Мы принимаем на конкурс проекты, реализованные, завершённые или стартовавшие в 2017 году. Участниками могут стать пиарщики из России или любой другой страны. Заявки принимаются на сайте конкурса до 28 февраля 2018 года. Вот, пожалуй, и все ограничения. При этом могу сказать, что иногда мы отступаем от правил, если об этом просят коллеги. Например, продлеваем приём заявок. Но лучше на это не рассчитывать, а подавать заявки вовремя, потому что одно из главных условий успешного пиара — своевременность.

Участники конкурса из столицы и регионов находятся в равных условиях?

— Мы не делим конкурсантов на столичных и провинциалов. Имеет значение только их профессионализм. Можно быть посредственным сотрудником где-нибудь в небоскрёбе Москва-Сити, а можно — мечтой работодателя в самой отдалённой глубинке. Так что отбросьте сомнения, заходите на сайт конкурса и подавайте заявку. Времени осталось не так много.