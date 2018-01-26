Успейте подать заявку на конкурс «Пресс-служба года–2017»

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года —2017».
К участию в конкурсе приглашаются:
• представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;
• пресс-секретари;
• PR-отделы компаний и предприятий;
• PR-агентства;
• независимые PR-специалисты.
Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
На конкурс «Пресс-служба года — 2017» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2017 году. Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, зарегистрируйтесь на сайте, перейдя по ссылке в раздел регистрация.
После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций:
• Пресс-служба года;
• Пресс-секретарь года;
• Лучшее печатное корпоративное СМИ;
• Лучшее электронное корпоративное СМИ;
• Лучшая обложка корпоративного СМИ;
• PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2017 году);
• Продвижение территорий;
• Лучший PR-проект в государственной сфере;
• Лучший PR-проект в бизнесе;
• Лучший пресс-релиз;
• Лучший проект по внутрикорпоративному PR;
• PR в социальныхмедиа;
• Лучший студенческий PR-проект.
Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.
Участие в конкурсе — бесплатное!
В марте работы участников будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Влад Титов, Дмитрий Сидорин и другие.
Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года — 2017»пройдет в Москве в апреле 2018 года.
Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».
Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте.
Заходная иллюстрация: psgoda.ru