Успейте подать заявку на конкурс «Пресс-служба года–2017»

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года —2017».

К участию в конкурсе приглашаются:

• представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;

• пресс-секретари;

• PR-отделы компаний и предприятий;

• PR-агентства;

• независимые PR-специалисты.

Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

На конкурс «Пресс-служба года — 2017» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2017 году. Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, зарегистрируйтесь на сайте, перейдя по ссылке в раздел регистрация.

После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций:

• Пресс-служба года;

• Пресс-секретарь года;

• Лучшее печатное корпоративное СМИ;

• Лучшее электронное корпоративное СМИ;

• Лучшая обложка корпоративного СМИ;

• PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2017 году);

• Продвижение территорий;

• Лучший PR-проект в государственной сфере;

• Лучший PR-проект в бизнесе;

• Лучший пресс-релиз;

• Лучший проект по внутрикорпоративному PR;

• PR в социальныхмедиа;

• Лучший студенческий PR-проект.

Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.

Участие в конкурсе — бесплатное!

В марте работы участников будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Влад Титов, Дмитрий Сидорин и другие.

Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года — 2017»пройдет в Москве в апреле 2018 года.

Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».

Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте.

Заходная иллюстрация: psgoda.ru