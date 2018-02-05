Цены на прессу в январе 2018 выросли, что будет дальше?

В январе 2018 года цены на прессу выросли в среднем на 3,2%.

Последние два года розничные цены на рынке прессы росли. Так, в 2017 году в целом по рынку прессы годовая инфляция составила 6,7%. Этому способствовали общие макроэкономические процессы в стране, а также рост тарифов и стоимости услуг, непосредственно влияющих на себестоимость печатной продукции.

Цены на печатную прессу начали активно расти в декабре 2017 года, когда стали поступать в продажу первые номера изданий 2018 года. За последний месяц года рост цен составил в среднем 1-2%.

В январе 2018 года цены на прессу продолжили медленно подниматься, в среднем они выросли на 3,2%. Динамика роста зависит от вида и тематической группы печатного издания. Больше всего за исследуемый период (почти на 30%) подорожали нишевые журналы, такие как оружейные, свадебные, хоббийные (рукоделие и другие). Среди лидеров по росту цен и деловая пресса, на нее рост цен состовил чуть более 10%. В целом повышение цен коснулось в той или иной мере всего газетного сегмента. Газеты для дачников подросли в среднем на 8-9%, информационно-новостные и ежедневные издания — на 7-8%, кулинарные газеты — на 5-6%. Меньше затронул рост цен кроссворды, сканворды — за январь 2018 года цены подросли на 2-3%, а на газеты о здоровье и здоровом образе жизни — только на 1%.

Основные тематические группы печатной прессы выросли в цене на 1-3%. Так, женские журналы подросли только на 1%. Пресса мужской тематики стала дороже на 2%, а вот телегиды — на 3%.

Экспертная группа АРПП, прогнозируя ситуацию с розничными ценами на печатные СМИ на 2018 год, предполагает их относительную стабилизацию до конца 1 квартала 2018 года. Причины стабилизации цен эксперты связывают, прежде всего, с ожидаемым замедлением общей инфляции в стране, а также с тем, что запланированное повышение цен уже проведено большинством издателей печатной прессы.

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